Vladimir Putin, presidente da Rússia, afirmou que a guerra com a Ucrânia poderia ter sido evitada se Donald Trump tivesse vencido as eleições contra Biden, nos Estados Unidos, em 2020. Nesta sexta-feira (24), ele ainda disse estar "pronto" para discutir com o atual presidente dos Estados Unidos.

“Não posso deixar de concordar com ele que, se tivesse sido presidente, se a sua vitória não tivesse sido roubada em 2020, talvez não tivesse acontecido a crise na Ucrânia que surgiu em 2022”, afirmou Putin, segundo o Metrópoles.

Já sobre as possíveis interações entre Rússia e EUA, Putin revelou estar disposto a discutir o conflito da Ucrânia após o líder americano se mostrar favorável a um encontro.

"Não entrarei em detalhes, mas só posso dizer que o atual presidente declarou sua disposição de trabalhar em conjunto. Sempre dissemos, e quero enfatizar mais uma vez, que estamos prontos para tais negociações sobre as questões ucranianas". Vladimir Putin Presidente da Rússia

No entanto, depois de sua posse, Trump já ameaçou a Rússia de impor sanções mais rigorosas se Moscou não concordar em acabar com o conflito. O conflito prejudicou as relações entre a Rússia e os Estados Unidos e, durante a campanha eleitoral, o republicano prometeu encerrar rapidamente os conflitos, mas sem dar detalhes.

Em meio ao possível diálogo entre os dois países, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, disse que Putin quer "manipular" Trump. "[Putin] quer manipular o desejo do presidente dos Estados Unidos da América de alcançar a paz. Estou convencido de que nenhuma manipulação russa poderá ter sucesso."