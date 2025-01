Netanyahu defende Elon Musk por gesto feito em evento após posse de Trump: 'Elon é um grande amigo de Israel'

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, saiu em defesa de Elon Musk nesta quinta-feira (23), ao considerar que o magnata americano está sendo "falsamente difamado" após um gesto feito na posse de Donald Trump.

"Elon é um grande amigo de Israel", publicou Benjamin Netanyahu no X – antigo Twitter, a rede social de propriedade de Musk.

Na última segunda-feira (20), enquanto discursava na celebração da posse do presidente dos Estados Unidos, o bilionário atraiu a atenção de internautas, que compararam a atitude dele a uma saudação nazista.

Musk, a quem o presidente Trump incumbiu de reduzir os gastos do governo americano, "apoiou várias vezes e de forma contundente o direito de Israel de se defender contra os terroristas genocidas e os regimes que buscam aniquilar o único Estado judeu", acrescentou o primeiro-ministro israelense.

GESTO POLÊMICO

Na segunda (20), ao subir no palco do Capital One Arena, em Washington, Musk falou à multidão de apoiadores de Trump sobre a vitória do republicano. "Esta não foi uma vitória comum. Esta foi uma bifurcação na estrada da civilização humana. Esta realmente importou. Obrigado por fazer acontecer! Obrigado", começou.

Em seguida, o bilionário morde o lábio inferior, bate a mão direita sobre o coração com dedos bem abertos e então estende o braço direito em um ângulo acima do ombro, com a palma da mão voltada para baixo. Depois, ele se vira e repete o gesto para o público atrás dele. (Assista abaixo)

"Meu coração está com vocês. É graças a vocês que o futuro da civilização está garantido", disse Musk ao finalizar o cumprimento à multidão.

Logo após, o gesto gerou questionamentos nas redes sociais: "Elon Musk fez duas saudações nazistas consecutivas no desfile de posse de Trump", apontou um usuário no X. "Alguém pode explicar esse gesto do Elon Musk?", disse outro na mesma plataforma.

"Fracamente, eles precisão de truques sujos melhores. O ataque 'todo mundo é Hitler' está tão cansado", rebateu Musk em publicação no X.

