Famosos como Gal Gadot e Michael Douglas assinam carta aberta de apoio a Israel

Cerca de 700 profissionais da indústria do entretenimento e do cinema assinaram uma carta aberta condenando os "atos terroristas bárbaros" do Hamas e o seu apoio a Israel. A atriz Gal Gadot e Natalie Portman, ambas de origem israelita, são signatárias. O texto inclui estrelas como Jamie Lee Curtis, Chris Pine, Michael Douglas, Amy Schumer e Jerry Seinfeld. A informação é do site The Hollywood Reporter, desta quinta-feira (12).

O documento, publicado pela Creative Community For Peace, afirma: "O pesadelo dos israelitas tornou-se realidade quando os terroristas do Hamas se infiltraram nas cidades e aldeias israelitas. O Hamas matou e fez reféns homens, mulheres e crianças inocentes. Raptaram e assassinaram bebês e idosos”.

Em seguida, o texto frisa: "Isto é terrorismo. É errado. Não há qualquer justificação ou racionalização para as ações do Hamas. São atos bárbaros de terrorismo que devem ser denunciados por todos".

A carta pede às estrelas da indústria do espetáculo que apoiem Israel e "façam tudo o que estiver ao seu alcance para instar a organização terrorista a libertar os reféns inocentes".

Outras figuras de Hollywood que assinaram o documento incluem Debra Messing, Ryan Murphy, Sharon Osbourne, Warren, Haim Saban, Irving Azoff, Ynon Kreiz, Jody Gerson, Mark Hamill, Rick Yorn, Howie Mandel, Sherry Lansing, Rick Yorn, Tom Rothman, Julian Edelman e Antoine Fuqua.

Muitas celebridades já tinham reagido, de forma individual nas redes sociais, denunciando o ataque do Hamas, entre elas o astro canadense Justin Bieber, o ator Elijah Wood e a cantora Madonna.