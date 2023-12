Apenas 1 dos 184 municípios do CE tem maioria da população autodeclarada branca, mostra Censo 2022

Apenas Potiretama, a 286,9 km de Fortaleza, tem maioria da população autodeclarada branca. Em todos os outros 183 municípios cearenses, a maioria da população se identifica como parda. Os dados são do Censo Demográfico 2022 e foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (22).

Com 5.974 pessoas, a cidade localizada no Litoral Leste/Jaguaribe tem pouco mais da metade da população identificada como branca segundo critérios de raça ou cor da pesquisa censitária. Ao todo, são 3.127 habitantes, o equivalente a 52,3%. No ranking das 10 cidades com mais pessoas autodeclaradas brancas, em todos os outros municípios o percentual dessa população está abaixo de 45%.

As 10 cidades com maior percentual de população autodeclarada branca

Potiretama: 52,3%

Tarrafas: 43,4%

Tabuleiro do Norte: 40,8%

Tauá: 39,9%

Carnaubal: 39,7%

Ereré: 38%

Limoeiro do Norte: 37,8%

Milhã: 37,8%

Cariús: 37,8%

Antonina do Norte: 37,2%

Em números absolutos, porém, Fortaleza, está entre as 10 cidades brasileiras com mais pessoas autodeclaradas brancas: 793.975 habitantes. A Capital está em 7º lugar, atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte e Porto Alegre. Proporcionalmente, todos os municípios com maiores percentuais de pessoas brancas estão localizados na região Sul do País, nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Os dados relativos à identificação étnico-racial da população brasileira foram divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira (22). O aspecto “cor” é investigado pelo IBGE desde 1972, mas só em 1991 passou a ser denominado “cor ou raça”. A mudança ocorreu tanto pela inclusão da população indígena quanto pela compreensão de que a classificação estabelecida nas categorias da pergunta vão além da cor da pele ou do fenótipo, envolvendo diversos critérios de pertencimento étnico.

Além disso, o Instituto aponta que o quesito “raça ou cor” não retrata apenas esses dois aspectos, uma vez que existem “vários critérios que podem ser usados pelo informante para a classificação”, como a origem familiar, a cor da pele, os traços físicos e a etnia.

POPULAÇÃO PRETA E PARDA NO CEARÁ

A Capital também está entre as 10 cidades com mais pessoas autodeclaradas pretas, no número absoluto. Na 8ª posição, Fortaleza aparece à frente de Porto Alegre (RS) e São Luís (MA). São 171.018 residentes, 7% dos residentes.

Pelo percentual representado pelas pessoas pretas em relação ao total de residentes em cada município cearense, a lista é liderada pela cidade de Salitre, na Chapada do Araripe. Essa parcela da população da cidade representa 14,7% dos moradores — aproximadamente 1 em cada 7 pessoas.

As 10 cidades com maior percentual de população autodeclarada preta

Salitre: 14,7%

Crato: 12,6%

Itapiúna: 11,1%

Missão Velha: 10,7%

Altaneira: 10,5%

Barbalha: 10,4%

Capistrano: 10,3%

Potengi: 10,2%

Jaguaribara: 9,8%

Granjeiro: 9,6%

Fortaleza sobre para 3º lugar no ranking brasileiro ao se considerar os números absolutos de pessoas autodeclaradas pardas. Atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro, a Capital tem 1.456.901 pessoas pardas, o equivalente a 60% da população.

Ao se observar os municípios do Ceará, a população autodeclarada parda é mais da metade dos residentes de 183 cidades. A que tem maior percentual de pardos é Choró, distante 166,6 km da Capital, onde esse grupo representa 81% dos 12.112 habitantes. Nos 10 municípios com maior parcela da população parda, esse percentual é maior que 76%.

As 10 cidades com maior percentual de população autodeclarada parda

Choró: 81%

Tejuçuoca: 79,3%

Viçosa do Ceará: 78,9%

Redenção: 78,4%

Barreira: 78,3%

Guaramiranga: 78,2%

Senador Sá: 78%

Meruoca: 77%

Uruoca: 76,8%

Irauçuba: 76,5%

INDÍGENAS NOS MUNICÍPIOS CEARENSES

Em se tratando da população autodeclarada indígena pelo quesito raça/cor, essas pessoas correspondem a 1 em cada 5 residentes da cidade de Monsenhor Tabosa, no Sertão de Crateús. São 3.436 pessoas, 20% dos 17.147 moradores.

As 10 cidades com maior percentual de população autodeclarada indígena pelo quesito raça ou cor

Monsenhor Tabosa: 20%

Poranga: 10,4%

Itarema: 8,6%

Aratuba: 6,4%

Carnaubal: 4,3%

Caucaia: 3,3%

Quiterianópolis: 3,3%

Crateús: 2,8%

Tamboril: 2,3%

Novo Oriente: 1,7%

Em agosto de 2023, o Diário do Nordeste publicou o levantamento do Censo 2022 específico sobre a população indígena. Mais abrangente e com números maiores, aquela divulgação também inclui quem mora em localidades indígenas e declarou que se considera indígena, além da autodeclaração pelo quesito “raça ou cor”.