Velório de Angela Ro Ro acontece no Rio de Janeiro nesta terça-feira (9)

Cantora faleceu nessa segunda-feira (8), aos 74 anos

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Verso
A cerimônia de Angela Ro Ro despedida será destinada a amigos e familiares da cantora
Foto: Reprodução/Facebook
Foto: Reprodução/Facebook

Amigos e familiares da cantora Angela Ro Ro, uma das principais cantoras e compositoras do rock e da MPB, poderão fazer as últimas homenagens em velório, na tarde desta terça-feira (9). A cerimônia acontece no Crematório e Cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro.

O sepultamento ocorre na Capela Ecumênica 1, das 13h às 16h.

A artista faleceu na segunda-feira (8). Ela enfrentava problemas de saúde e estava internada no Hospital Silvestre, na zona Sul do Rio de Janeiro.

Segundo o advogado Carlos Eduardo Campista de Lyrio, em mensagem enviada à CNN, uma infecção contraída no próprio hospital foi a causa da morte.

A cantora completaria 75 anos no dia 5 de dezembro.

 

Na imagem, casal está no fundo do mar para realizar pedido de casamento durante mergulho no litoral de Fortaleza
Diego Barbosa

Médico faz surpresa e pede namorada em casamento no fundo do mar de Fortaleza, a 22m de profundidade

Paulo Othavio transformou viagem para um congresso na realização de um sonho: mostrar à pessoa amada que o carinho tem a cor e a calmaria do mar

Diego Barbosa
Há 17 minutos
A cerimônia de Angela Ro Ro despedida será destinada a amigos e familiares da cantora
Verso

Velório de Angela Ro Ro acontece no Rio de Janeiro nesta terça-feira (9)

Cantora faleceu nessa segunda-feira (8), aos 74 anos

Redação
Há 42 minutos
Conheça os maiores sucessos de Angela Ro Ro, que faleceu aos 75 anos
Verso

Conheça os 10 maiores sucessos de Angela Ro Ro, cantora que eternizou clássicos da MPB

Artista deixa um legado de 145 obras musicais registradas

Redação
08 de Setembro de 2025
De Zizi Possi à namorada secreta relembre romances de Angela Ro Ro
Verso

De Zizi Possi à namorada secreta: relembre romances de Angela Ro Ro

Cantora viveu relacionamentos marcados por paixão e polêmicas

Redação
08 de Setembro de 2025
Angela Ro Ro em foto de divulgação segurando os cabelos grisalhos
Verso

Amigos e fãs de Angela Ro Ro prestam homenagem após confirmação da morte da artista

Angela estava internada desde julho, no Rio de Janeiro, para tratar uma infecção pulmonar grave

Redação
08 de Setembro de 2025
Cantora Angela Ro Ro 'ganhou' composição de 'Malandragem' de Cazuza e Frejat
Verso

Angela Ro Ro ganhou música 'Malandragem', famosa com Cássia Eller, mas não quis gravar pela letra

Cazuza e Frejat escreveram a canção para a cantora, que não gravou por se achar "velha demais"

Redação
08 de Setembro de 2025
Cantora Angela Ro Ro, cantora faleceu aos 75 anos
Verso

Angela Ro Ro marcou a trilha de novelas com hits da MPB

Conheça músicas da cantora que morreu aos 75 anos

Foto da cantora Angela Ro Ro
Verso

Morre cantora Angela Ro Ro, aos 75 anos

Angela teve uma parada cardíaca após passar por um procedimento cirúrgico

Redação
08 de Setembro de 2025
Comemorando 20 anos desde a primeira experiência com artes cênicas, atriz cearense Fátima Macedo celebra ano de 'colheitas bonitas'
Verso

Atriz cearense se destaca em filmes pré-indicados ao Oscar e sucessos do streaming

Fátima Macedo compõe elenco de obras de destaque e celebra 20 anos de carreira nas artes cênicas em 2025

João Gabriel Tréz
08 de Setembro de 2025
Na imagem, o artista plástico Davi Ângelo com uma das próprias criações, uma sereia produzida em conformidade com as lendas do Ceará
Verso

Esqueça a Disney: artista cearense cria esculturas fiéis a lendas de sereias e encantados dos rios

Natural do município de Pires Ferreira, Davi Ângelo tem raízes em comunidades ribeirinhas e traduz toda a sabedoria desse povo em criações que impactam e atraem ao mesmo tempo

Diego Barbosa
07 de Setembro de 2025
Feira Mais Vinil
Verso

Música, arte e sabor: feira de vinil reúne amantes de música e programação cultural gratuita

Realizada mensalmente na Estação das Artes, Feira Mais Vinil comemora três anos com edição especial neste domingo (7)

João Gabriel Tréz
07 de Setembro de 2025
No projeto do arquiteto Bruno Moraes, observamos a composição dos pendentes na sala de jantar retangular para evitar zonas escuras e deixar tudo harmônico
Ana Karenyna

Saiba como fazer uma escolha assertiva de lustres e pendentes, que conferem design para a decoração

Seja para iluminar a sala de jantar ou tornar o quarto mais aconchegante, é preciso avaliar proporção, tamanho e função para escolher o melhor item de iluminação

Ana Karenyna
05 de Setembro de 2025
Debate na Alece discutiu implantação de futura empresa pública de audiovisual do Ceará com diferentes agentes ligados ao setor
Verso

Setor audiovisual do Ceará retorna em média R$ 3,10 à economia a cada R$ 1 investido, diz pesquisa

Estudo sobre impactos econômicos do audiovisual foi apresentado em audiência pública que debateu criação de empresa pública da área no Estado

João Gabriel Tréz
04 de Setembro de 2025
Grupo Bagaceira
Verso

5 peças para ver gratuitamente em Fortaleza neste fim de semana

Natural de Tauá (CE), João Sasaque publicou o primeiro livro aos 12 anos
Verso

Inspirado em ‘Diário de um Banana’, cearense de 12 anos lança livro sobre autismo e o poder da amizade

Natural de Tauá, João Sasaque decidiu transformar vivências como uma criança autista em obra literária para ajudar outras pessoas neurodivergentes; “O dia em que Fernando teve azar” já está disponível

Ana Beatriz Caldas
04 de Setembro de 2025
Cenas da segunda parte da segunda temporada de Wandinha
Mylena Gadelha

Parte 2 da 2ª temporada de 'Wandinha' complementa acerto com tramas divertidas e atuações perfeitas

Série que se reformulou, mas manteve ar jovial, também soube construir histórias do novo ano

Mylena Gadelha
03 de Setembro de 2025
O premiado espetáculo 'A Força da Água', do Pavilhão da Magnólia, é um dos destaques da programação
Verso

Festival de Teatro de Fortaleza terá espetáculos gratuitos para crianças e adultos; veja programação

Evento acontece em diversos pontos da Capital e terá mais de 30 peças, além de apresentações musicais, lançamentos de livros e feiras de economia criativa

Redação
03 de Setembro de 2025
Presença cearense na série 'Pssica' é forte, com destaque para David Santos, Ana Luiza Rios, Lucas Galvino e Fátima Macedo
Silvero Pereira

Série Pssica da Netflix tem molho cearense

É importante que a presença regionalista das produções ganhe representatividade

Silvero Pereira
03 de Setembro de 2025
Imagens de arquivos familiares têm sido objeto de criação e reflexão na arte contemporânea; na foto, registro da obra 'São Benedito é como um rio que me corta por dentro', de Marília Oliveira (2024), em cartaz na exposição 'Bezoar do Tempo', no Museu da Imagem e do Som do Ceará
Verso

Fotos de família 'saltam' dos álbuns e se destacam na arte contemporânea com convite à reflexão

Projetos e pesquisas fotográficas no Ceará e no Brasil usam acervos próprios ou anônimos e reconfiguram funções dos álbuns de família

João Gabriel Tréz
02 de Setembro de 2025
Ricardo Bacelar, Flora Purim e Airto Moreira
Verso

Ricardo Bacelar lança single em parceria com Flora Purim e Airto Moreira, lendas do jazz mundial

Colaboração é a primeira de uma série de canções que dará origem a dois álbuns

Ana Beatriz Caldas
02 de Setembro de 2025