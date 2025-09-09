Velório de Angela Ro Ro acontece no Rio de Janeiro nesta terça-feira (9)

Amigos e familiares da cantora Angela Ro Ro, uma das principais cantoras e compositoras do rock e da MPB, poderão fazer as últimas homenagens em velório, na tarde desta terça-feira (9). A cerimônia acontece no Crematório e Cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro.

O sepultamento ocorre na Capela Ecumênica 1, das 13h às 16h.

A artista faleceu na segunda-feira (8). Ela enfrentava problemas de saúde e estava internada no Hospital Silvestre, na zona Sul do Rio de Janeiro.

Segundo o advogado Carlos Eduardo Campista de Lyrio, em mensagem enviada à CNN, uma infecção contraída no próprio hospital foi a causa da morte.

A cantora completaria 75 anos no dia 5 de dezembro.