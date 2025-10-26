Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Realness em Fortaleza: festa reúne estrelas de Drag Race Brasil e artistas cearenses

Pela primeira vez no Ceará, Realness terá shows das drag queens Mellody Queen, Helena Malditta, Deydianne Piaf e mais.

Escrito por
Ana Beatriz Caldas beatriz.caldas@svm.com.br
Verso
Frimes, Helena Malditta, Mellody Queen e Deydianne Piaf são destaques do line-up.
Legenda: Frimes, Helena Malditta, Mellody Queen e Deydianne Piaf são destaques do line-up.
Foto: Divulgação / Reprodução/@mellody_queen/Renato Ronnie

Pela primeira vez, a festa paulistana Realness, conhecida por reunir talentos drag do Brasil e do mundo, terá uma edição cearense. O evento será realizado no dia 13 de dezembro deste ano e terá nomes de alcance nacional no line-up, como as estrelas do Drag Race Brasil Mellody Queen (MG) e Helena Malditta (BA).

A festa também terá apresentações da multiartista Frimes (MA) e de artistas de destaque na cena de Fortaleza, como Alpha Killer, Dafny Williams, Deydianne Piaf e Mizzayra Alonzo.

Veja também

teaser image
Verso

Arte drag, forró e resgate dos anos 2000: Valentina Club traz novo brilho à vida noturna de Fortaleza

teaser image
Verso

Festival em Fortaleza reúne João Gomes, Revelação, L7NNON, Gabi Nunes, Nação Zumbi e mais

A informação foi divulgada pela performer e produtora Alpha Killer, que está a frente da Realness Fortaleza, na madrugada deste domingo (26), em uma festa na Valentina Club, na Praia de Iracema. 

O anúncio ocorreu após uma apresentação da drag pernambucana Ruby Nox, vencedora da segunda temporada de Drag Race Brasil, e insere a capital cearense na rota dos grandes eventos drag do País.

Para a produtora da edição cearense — que ocorre em parceria com a Valentina Club —, a chegada do evento ao Ceará acontece em um momento de baixas em casas de show que apoiam a arte de drag, e por isso se torna ainda mais relevante.

"Trazer esse projeto é trazer um reavivamento para a cena. É o maior projeto da América Latina de drag, e só teve uma edição fora da convencional, de São Paulo, que foi a de Salvador. A segunda edição fora de São Paulo será a Realness Fortaleza", destacou Killer.

"Isso vai impactar diretamente no olhar do resto do Brasil para Fortaleza e, principalmente, expor a cena drag de Fortaleza para o Brasil todo, de uma forma mostrar que aqui nós temos potência, nós temos espaço e nós temos artistas incríveis", completou.

Segundo Alpha Killer, a venda dos ingressos será feita pela plataforma Outgo e começa nesta segunda-feira (27), às 18h. Os preços ainda não foram divulgados.

Serviço
Realness Fortaleza
Quando: 13 de dezembro de 2025
Horário: 23h (abertura da casa)
Onde: Valentina Club (rua José Avelino, 367 - Praia de Iracema)
Mais informações: @killerproducoes e @valentinaclub_

Assuntos Relacionados
Frimes, Helena Malditta, Mellody Queen e Deydianne Piaf são destaques do line-up.
Verso

Realness em Fortaleza: festa reúne estrelas de Drag Race Brasil e artistas cearenses

Pela primeira vez no Ceará, Realness terá shows das drag queens Mellody Queen, Helena Malditta, Deydianne Piaf e mais.

Ana Beatriz Caldas
Há 32 minutos
Milton Nascimento de chapéu preto e óculos escuros abastecendo o carro em um posto de gasolina dos Estados Unidos. Ele é um homem negro e idoso.
Verso

Milton Nascimento completa 83 anos e recebe homenagens de amigos famosos

Milton, recentemente, foi diagnosticado com demência.

Redação
Há 2 horas
Registro do cantor Belchior.
Verso

Belchior tem obra celebrada em shows em Fortaleza

Cantor e compositor cearense faria 79 anos no próximo domingo, 26 de outubro.

Redação
25 de Outubro de 2025
Imagem de capa de Não sei se é bom, mas é teu com a foto da maria ribeiro.
Verso

Maria Ribeiro expõe a delicadeza do recomeço em novo livro de crônicas

Com "Não sei se é bom, mas é teu", a escritora mostra o Brasil que resiste mesmo após eventos como a pandemia.

Beatriz Rabelo
24 de Outubro de 2025
Taís Araújo como a delegada Bárbara Lopes na série Reencarne.
Mylena Gadelha

Série 'Reencarne' foca em terror sobrenatural 'quente e brasileiro'; veja entrevista e impressões

Obra tem nove episódios e estreou na última quinta (23), no Globoplay.

Mylena Gadelha
24 de Outubro de 2025
Imagem de divulgação do espetáculo 'Nosso Baile', com bailarinos reunidos ao centro num palco escuro.
Verso

Bienal de Dança leva apresentações gratuitas para 8 cidades do Ceará

15ª edição do evento começa nesta sexta-feira (24) em Fortaleza e Paracuru.

Redação
24 de Outubro de 2025
Na imagem, um senhor idoso, de pele clara, está sentado à mesa, olhando para o lado direito. Ele usa uma camisa branca de linho, um chapéu Fedora marrom e óculos escuros de sol. Suas mãos estão cruzadas e repousadas sobre uma toalha de mesa laranja ou um descanso de mesa. No fundo, desfocado, vê-se outra pessoa de camisa branca. A imagem tem a luz natural de um ambiente interno bem iluminado ou externo coberto.
Verso

Dono do tradicional restaurante Caravelle é lenda viva aos 90 anos

Oscar Vitor de Holanda fundou a casa no bairro Vila União nos anos 1960 e recepciona os clientes todos os dias.

Diego Barbosa
24 de Outubro de 2025
Lô Borges posando diante de paisagem de praia. ainda não tem previsão de alta.
Verso

Lô Borges está internado em BH para tratar intoxicação

Ícone do Clube da Esquina apresentou melhora, mas segue sem previsão de alta. Apresentações foram canceladas

Redação
23 de Outubro de 2025
Montagem de foto do escritor cearense Pedro Guerra com a capa do livro 'O Maior Ser Humano Vivo'.
Verso

Livro de cearense será adaptado para o cinema por diretor de ‘Homem com H’

Nascido em Fortaleza, escritor Pedro Guerra está radicado há mais de 20 anos em São Paulo e lançou “O maior ser humano vivo” em 2024

João Gabriel Tréz
23 de Outubro de 2025
Na imagem, uma foto de um salão de festas iluminado, cheio de pessoas de várias idades dançando em pares. O casal em primeiro plano, no centro, está de frente para o fotógrafo, abraçado. A mulher veste um macacão ou short-saia xadrez roxo e rosa, e o homem está com uma camiseta vermelha e calça marrom. Mais à esquerda, uma mulher de blusa preta e saia rosa, e uma mulher mais velha de óculos escuros estão se abraçando ou dançando juntas. O ambiente é coberto com pilares de madeira e metal, e há ventiladores de teto. Ao fundo, mais pessoas dançam, algumas em roupas coloridas como um chapéu azul turquesa.
Verso

Com regras inusitadas, Sítio da Vovó Joia vira point de forrozeiros

Casa de forró em Pacatuba, Região Metropolitana de Fortaleza, conquista público fiel aos domingos

Diego Barbosa
22 de Outubro de 2025
Montagem de fotos de Wesley Safadão, Claudia Leitte e Luan Santana
Verso

Réveillon de Fortaleza 2026 divulga shows com 26 artistas em três polos da festa

Programação se espalha pela Praia de Iracema, Messejana e Conjunto Ceará e inclui nomes como Xand Avião, Matuê e Claudia Leitte

Ana Beatriz Caldas e João Gabriel Tréz
20 de Outubro de 2025
Na imagem, uma foto de ângulo baixo mostra um homem de pele morena clara, com cabelos escuros e encaracolados e um sorriso, segurando um copo descartável branco e um liquidificador de plástico com uma bebida cor de bege ou marrom claro, tipo milk-shake. Ele está em um quiosque ou barraca, com uma cobertura verde acima dele, e está usando uma camisa polo branca. O homem estende o copo na direção da câmera. À esquerda e à direita do homem, parcialmente visíveis em primeiro plano, estão grandes liquidificadores industriais de metal prateado, prontos para uso. A bebida é provavelmente guaraná batido, um popular drink brasileiro.
Verso

Guaraná do Louro é atração no bairro Jóquei Clube há 26 anos

Na simplicidade, recanto gera filas e resiste ao tempo com assinatura própria

Diego Barbosa
20 de Outubro de 2025
Imagem dos bastidores da gravação da comédia cearense 'Filosofia de Boteco', mostrando um local como um bar com clientes em mesas e um palco.
João Gabriel Tréz

Filme usa humor cearense para tornar filosofia 'mais atraente'

"Filosofia de boteco", de Emerson Praciano, já tem exibições confirmadas em mais de 10 cidades e previsão para sessões em outras 19

João Gabriel Tréz
19 de Outubro de 2025
Desfile foi realizado na última quarta-feira (15), em Nova York (EUA).
Elaine Quinderé

Victoria’s Secrets aposta em corpos novos, mas tropeça em questões antigas

Victoria’s Secrets continua tentando trazer corpos maiores e discursos atualizados, mas ainda deixa uma dúvida: inclusão real ou marketing com renda?

Elaine Quinderé
19 de Outubro de 2025
Imagem mostra um homem de terno em um espaço fechado com pouca luz. Ele está de terno e com os braços cruzados.
Verso

Escultura invisível feita de 'ar e espírito' é leiloada por R$ 87 mil

Obra "Eu Sou" é do artista italiano Salvatore Garau

Redação
18 de Outubro de 2025
Foto do ator e diretor cearense João Fontenele
Verso

Cearense de Acaraú, João Fontenele desponta em novela e no cinema

Artista atuou neste ano em obras como o filme "Milagre do Destino" e a novela "Guerreiros do Sol", além de ter dirigido o curta "Peixe Morto"

João Gabriel Tréz
18 de Outubro de 2025
A escolha da mesa de centro precisa pensar na circulação confortável das pessoas
Ana Karenyna

Mesa de centro é indispensável?

Saiba como escolher a ideal para o seu ambiente

Ana Karenyna
18 de Outubro de 2025
Lista de livros para matéria sobre Quem matou Odete Roitman?: 6 livros nacionais com mistérios intrigantes.
Verso

'Quem matou Odete Roitman?': 6 livros nacionais com mistérios intrigantes

As obras da lista se baseiam em mistérios, tendo revelações surpreendentes

Beatriz Rabelo
17 de Outubro de 2025
Repertório da sambista será celebrado no Teatro RioMar Fortaleza
Verso

Banda e família de Beth Carvalho homenageiam sambista em Fortaleza

Filha da artista, Luana Carvalho, comenta a responsabilidade de perpetuar o legado da Madrinha do Samba

Ana Beatriz Caldas
17 de Outubro de 2025
Marina Bitu e Cecilia Baima, fundadoras da Marina Bitu, que apresenta nova coleção no SPFW.
Verso

Duas marcas cearenses desfilam no São Paulo Fashion Week

Marina Bitu e Catarina Mina apresentam coleções inspiradas na arte, na cultura popular e na força do trabalho manual

Redação
16 de Outubro de 2025