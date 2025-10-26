Realness em Fortaleza: festa reúne estrelas de Drag Race Brasil e artistas cearenses

Pela primeira vez, a festa paulistana Realness, conhecida por reunir talentos drag do Brasil e do mundo, terá uma edição cearense. O evento será realizado no dia 13 de dezembro deste ano e terá nomes de alcance nacional no line-up, como as estrelas do Drag Race Brasil Mellody Queen (MG) e Helena Malditta (BA).

A festa também terá apresentações da multiartista Frimes (MA) e de artistas de destaque na cena de Fortaleza, como Alpha Killer, Dafny Williams, Deydianne Piaf e Mizzayra Alonzo.

A informação foi divulgada pela performer e produtora Alpha Killer, que está a frente da Realness Fortaleza, na madrugada deste domingo (26), em uma festa na Valentina Club, na Praia de Iracema.

O anúncio ocorreu após uma apresentação da drag pernambucana Ruby Nox, vencedora da segunda temporada de Drag Race Brasil, e insere a capital cearense na rota dos grandes eventos drag do País.

Para a produtora da edição cearense — que ocorre em parceria com a Valentina Club —, a chegada do evento ao Ceará acontece em um momento de baixas em casas de show que apoiam a arte de drag, e por isso se torna ainda mais relevante.

"Trazer esse projeto é trazer um reavivamento para a cena. É o maior projeto da América Latina de drag, e só teve uma edição fora da convencional, de São Paulo, que foi a de Salvador. A segunda edição fora de São Paulo será a Realness Fortaleza", destacou Killer.

"Isso vai impactar diretamente no olhar do resto do Brasil para Fortaleza e, principalmente, expor a cena drag de Fortaleza para o Brasil todo, de uma forma mostrar que aqui nós temos potência, nós temos espaço e nós temos artistas incríveis", completou.

Segundo Alpha Killer, a venda dos ingressos será feita pela plataforma Outgo e começa nesta segunda-feira (27), às 18h. Os preços ainda não foram divulgados.

Serviço

Realness Fortaleza

Quando: 13 de dezembro de 2025

Horário: 23h (abertura da casa)

Onde: Valentina Club (rua José Avelino, 367 - Praia de Iracema)

Mais informações: @killerproducoes e @valentinaclub_