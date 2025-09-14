Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Drag queen Ruby Nox, vencedora de Drag Race Brasil, faz show em Fortaleza em outubro

Artista pernambucana, que foi coroada na última quinta-feira (11), se consagrou como uma das queens favoritas do público nesta temporada

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Verso
Ruby Nox foi declarada vencedora na última quinta-feira (11), após se destacar no reality
Legenda: Ruby Nox foi declarada vencedora na última quinta-feira (11), após se destacar no reality
Foto: Divulgação/WOW Presents Plus

Vencedora da 2ª temporada de Drag Race Brasil, a pernambucana Ruby Nox irá se apresentar pela primeira vez em Fortaleza no dia 25 de outubro. A informação foi confirmada pela Killer Produções, que organiza eventos focados na cena drag cearense. Segundo a produtora, a performer será a atração principal da festa Come to the Queens, que será realizada na Valentina Club, no Centro.

Além do show de Ruby, que costuma unir lip sync e dança burlesca, o evento terá performances das drag queens cearenses Alpha Killer, Mizzayra Alonzo e Natasha Ravelly e discotecagem de DJs. Conterrânea de Ruby Nox, a performer Sayuri Heiwa também será uma das atrações da noite.

Veja também

teaser image
Verso

Arte drag, forró e resgate dos anos 2000: Valentina Club traz novo brilho à vida noturna de Fortaleza

teaser image
Verso

Pop, samba, reggae, MPB, sertanejo e mais: confira agenda de shows para ver em Fortaleza em setembro

Natural de Carnaíba, Sertão pernambucano, Ruby Nox, 31, atua como drag queen há mais de uma década no Recife. Por lá, foi eleita a primeira vencedora do concurso Top Drag Pernambuco, em 2018, e se consagrou como um dos destaques da cena artística.

No Drag Race Brasil, a artista foi a única a vencer três desafios e se destacou principalmente pelos looks fashionistas, pelas referências constantes à cultura pernambucana e nordestina e pelo bom humor. Na grande final, disputou com a mineira Mellody Queen, 30, outro destaque da temporada.

Essa é a terceira edição da festa Come to the Queens. Organizada pela Killer Produções, que também realiza outros eventos focados na cena drag, como o Drag Dinner Ceará (ex-Drag Brunch Ceará), a festa estreou em agosto deste ano, com a participação da baiana DesiRée Beck, também participante da segunda temporada de Drag Race Brasil. 

Neste sábado (13), a segunda edição da festa recebeu a goiana Adora Black, também participante do reality, que se apresentou na capital cearense pela primeira vez. A informação da vinda de Ruby à Capital foi confirmada em primeira mão no evento, nesta madrugada.

Serviço
Festa “Come to the Queens”, com Ruby Nox
Endereço: Valentina Club (rua José Avelino, 367 - Praia de Iracema)
Horário: A partir das 22h
Ingressos: Valores: R$ 30 (front) / R$ 50 (camarote) / R$ 70 (front + meet & greet + brinde) / R$ 90 (camarote + meet & greet + brinde) | Vendas a partir deste domingo (14), às 12h, no Outgo
Mais informações: @valentinaclub_ e @killerproducoes

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Ruby Nox foi declarada vencedora na última quinta-feira (11), após se destacar no reality
Verso

Drag queen Ruby Nox, vencedora de Drag Race Brasil, faz show em Fortaleza em outubro

Artista pernambucana, que foi coroada na última quinta-feira (11), se consagrou como uma das queens favoritas do público nesta temporada

Redação
Há 13 minutos
Fátima Macedo e Lucas Galvino em cenas de Pssica
Mylena Gadelha

Atores cearenses brilham em 'Pssica', nova série da Netflix, e ressaltam vitrine para cena local

Lucas Galvino e Fátima Macedo são alguns dos artistas cearenses presentes no elenco e celebram sucesso da obra em diversos países

Mylena Gadelha
13 de Setembro de 2025
Aqui, o home office se conecta com a área social. A arquiteta Ana Rozenblit trabalhou com boiserie, armários com frentes de portas e gavetas almofadas, além de mobiliário de linhas orgânica. Fotos
Ana Karenyna

Home office: Dicas para planejar um espaço funcional, confortável, com personalidade

Trabalhar de casa merece um cantinho inspirador

Ana Karenyna
13 de Setembro de 2025
As repreensões da patrulha, costumeiramente, são ácidas, inflamadas, humilham e seus frutos são lastimáveis
Maria Camila Moura

Patrulha Moral e o teatro da superioridade ética

Vimemos tempos de hipersensibilidade performática

Maria Camila Moura
12 de Setembro de 2025
7ª edição do Festival Nacional de Artesanato e Cultura traz expositores, shows, oficinas e mais atividades ao Centro de Eventos até o domingo (14)
Verso

Fenacce 2025: de shows a oficinas, veja cinco motivos para visitar o festival nacional de artesanato

Festival Nacional de Artesanato e Cultura segue com programação até o próximo domingo (14)

João Gabriel Tréz
12 de Setembro de 2025
Segunda temporada contou com dez participantes de diferentes estados do País
Verso

Drag Race Brasil: veja lista de bares que irão exibir a final do reality em Fortaleza

Último episódio da 2ª temporada vai ao ar nesta quinta (11) e terá participação de quatro competidoras, incluindo três nordestinas

Ana Beatriz Caldas
11 de Setembro de 2025
Escritora e roteirista, Camila se tornou apresentadora e influencer a partir do podcast
Verso

Camila Fremder traz podcast ‘É Nóia Minha?’ para Fortaleza: ‘Sessão de terapia a cada episódio’

Roteirista, escritora e apresentadora paulistana virá à capital cearense com turnê do podcast no próximo sábado (13); apresentação será no Teatro RioMar

Ana Beatriz Caldas
11 de Setembro de 2025
Peça 'Quatro Patas' será apresentada no projeto Teatro para a Infância Unifor
Verso

Peça infantil sobre amizade entre gato e menino é atração do fim de semana no Teatro Celina Queiroz

Apresentações do espetáculo ocorrem nos dias 13 e 14 de setembro, sempre às 17 horas, no Teatro Celina Queiroz

Redação
11 de Setembro de 2025
Mostra Verbo exibe performances e vídeos na Pinacoteca do Ceará; na imagem, registro de 'A noite mais bonita é quando somos o céu', de Trojany, que será apresentada no evento
Verso

Pinacoteca do Ceará recebe mostra gratuita de performance com apresentações, seminário e audiovisual

18ª Verbo - Mostra de performance arte chega ao equipamento cearense a partir desta quinta-feira (11)

João Gabriel Tréz
10 de Setembro de 2025
Na imagem, casal está no fundo do mar para realizar pedido de casamento durante mergulho no litoral de Fortaleza
Diego Barbosa

Médico faz surpresa e pede namorada em casamento no fundo do mar de Fortaleza, a 22m de profundidade

Paulo Othavio transformou viagem para um congresso na realização de um sonho: mostrar à pessoa amada que o carinho tem a cor e a calmaria do mar

Diego Barbosa
09 de Setembro de 2025
A cerimônia de Angela Ro Ro despedida será destinada a amigos e familiares da cantora
Verso

Velório de Angela Ro Ro acontece no Rio de Janeiro nesta terça-feira (9)

Cantora faleceu nessa segunda-feira (8), aos 74 anos

Redação
09 de Setembro de 2025
Conheça os maiores sucessos de Angela Ro Ro, que faleceu aos 75 anos
Verso

Conheça os 10 maiores sucessos de Angela Ro Ro, cantora que eternizou clássicos da MPB

Artista deixa um legado de 145 obras musicais registradas

Redação
08 de Setembro de 2025
De Zizi Possi à namorada secreta relembre romances de Angela Ro Ro
Verso

De Zizi Possi à namorada secreta: relembre romances de Angela Ro Ro

Cantora viveu relacionamentos marcados por paixão e polêmicas

Redação
08 de Setembro de 2025
Angela Ro Ro em foto de divulgação segurando os cabelos grisalhos
Verso

Amigos e fãs de Angela Ro Ro prestam homenagem após confirmação da morte da artista

Angela estava internada desde julho, no Rio de Janeiro, para tratar uma infecção pulmonar grave

Redação
08 de Setembro de 2025
Cantora Angela Ro Ro 'ganhou' composição de 'Malandragem' de Cazuza e Frejat
Verso

Angela Ro Ro ganhou música 'Malandragem', famosa com Cássia Eller, mas não quis gravar pela letra

Cazuza e Frejat escreveram a canção para a cantora, que não gravou por se achar "velha demais"

Redação
08 de Setembro de 2025
Cantora Angela Ro Ro, cantora faleceu aos 75 anos
Verso

Angela Ro Ro marcou a trilha de novelas com hits da MPB

Conheça músicas da cantora que morreu aos 75 anos

Foto da cantora Angela Ro Ro
Verso

Morre cantora Angela Ro Ro, aos 75 anos

Angela teve uma parada cardíaca após passar por um procedimento cirúrgico

Redação
08 de Setembro de 2025
Comemorando 20 anos desde a primeira experiência com artes cênicas, atriz cearense Fátima Macedo celebra ano de 'colheitas bonitas'
Verso

Atriz cearense se destaca em filmes pré-indicados ao Oscar e sucessos do streaming

Fátima Macedo compõe elenco de obras de destaque e celebra 20 anos de carreira nas artes cênicas em 2025

João Gabriel Tréz
08 de Setembro de 2025
Na imagem, o artista plástico Davi Ângelo com uma das próprias criações, uma sereia produzida em conformidade com as lendas do Ceará
Verso

Esqueça a Disney: artista cearense cria esculturas fiéis a lendas de sereias e encantados dos rios

Natural do município de Pires Ferreira, Davi Ângelo tem raízes em comunidades ribeirinhas e traduz toda a sabedoria desse povo em criações que impactam e atraem ao mesmo tempo

Diego Barbosa
07 de Setembro de 2025
Feira Mais Vinil
Verso

Música, arte e sabor: feira de vinil reúne amantes de música e programação cultural gratuita

Realizada mensalmente na Estação das Artes, Feira Mais Vinil comemora três anos com edição especial neste domingo (7)

João Gabriel Tréz
07 de Setembro de 2025