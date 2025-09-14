Drag queen Ruby Nox, vencedora de Drag Race Brasil, faz show em Fortaleza em outubro
Artista pernambucana, que foi coroada na última quinta-feira (11), se consagrou como uma das queens favoritas do público nesta temporada
Vencedora da 2ª temporada de Drag Race Brasil, a pernambucana Ruby Nox irá se apresentar pela primeira vez em Fortaleza no dia 25 de outubro. A informação foi confirmada pela Killer Produções, que organiza eventos focados na cena drag cearense. Segundo a produtora, a performer será a atração principal da festa Come to the Queens, que será realizada na Valentina Club, no Centro.
Além do show de Ruby, que costuma unir lip sync e dança burlesca, o evento terá performances das drag queens cearenses Alpha Killer, Mizzayra Alonzo e Natasha Ravelly e discotecagem de DJs. Conterrânea de Ruby Nox, a performer Sayuri Heiwa também será uma das atrações da noite.
Natural de Carnaíba, Sertão pernambucano, Ruby Nox, 31, atua como drag queen há mais de uma década no Recife. Por lá, foi eleita a primeira vencedora do concurso Top Drag Pernambuco, em 2018, e se consagrou como um dos destaques da cena artística.
No Drag Race Brasil, a artista foi a única a vencer três desafios e se destacou principalmente pelos looks fashionistas, pelas referências constantes à cultura pernambucana e nordestina e pelo bom humor. Na grande final, disputou com a mineira Mellody Queen, 30, outro destaque da temporada.
Essa é a terceira edição da festa Come to the Queens. Organizada pela Killer Produções, que também realiza outros eventos focados na cena drag, como o Drag Dinner Ceará (ex-Drag Brunch Ceará), a festa estreou em agosto deste ano, com a participação da baiana DesiRée Beck, também participante da segunda temporada de Drag Race Brasil.
Neste sábado (13), a segunda edição da festa recebeu a goiana Adora Black, também participante do reality, que se apresentou na capital cearense pela primeira vez. A informação da vinda de Ruby à Capital foi confirmada em primeira mão no evento, nesta madrugada.
Serviço
Festa “Come to the Queens”, com Ruby Nox
Endereço: Valentina Club (rua José Avelino, 367 - Praia de Iracema)
Horário: A partir das 22h
Ingressos: Valores: R$ 30 (front) / R$ 50 (camarote) / R$ 70 (front + meet & greet + brinde) / R$ 90 (camarote + meet & greet + brinde) | Vendas a partir deste domingo (14), às 12h, no Outgo
Mais informações: @valentinaclub_ e @killerproducoes