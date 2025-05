Rapper Djonga anuncia turnê do novo álbum com show em Fortaleza; saiba mais

Um dos nomes de maior destaque do rap nacional contemporâneo, Djonga virá a Fortaleza para um show inédito no início do segundo semestre. A apresentação ocorre no dia 15 de agosto, no shopping RioMar Fortaleza, e faz parte da nova turnê do artista, “Quanto mais eu como, mais fome eu sinto!”. A informação foi divulgada pela produtora do artista, A Quadrilha, nas redes sociais.

A série de shows leva o nome do oitavo disco da carreira do mineiro, lançado em março deste ano. Com produção de Coyote Beatz e Rapaz do Dread, parceiros antigos de Djonga, o trabalho conta com participações de peso, como Milton Nascimento, Samuel Rosa, FBC e Dora Morelenbaum. Nas doze faixas do álbum, o artista trata de temas como amor, depressão, superação e ancestralidade.

O show que abre a turnê ocorre na próxima sexta-feira (23), em Belo Horizonte (MG), cidade natal do artista. Fortaleza deve ser a primeira cidade nordestina a receber a turnê, que passará também por Natal (RN), em setembro, e São Luís (MA), em outubro.

Os ingressos para o show na capital cearense já estão à venda e custam a partir de R$ 70 (pista), R$ 80 (pista premium) e R$ 110 (área vip com open bar).

Serviço:

Djonga em Fortaleza

Quando: 15 de agosto de 2025

Horário: Abertura da casa às 20h, início do show às 23h

Onde: Shopping RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Ingressos: A partir de R$ 70 | Vendas no site ShotGun

Classificação indicativa: 18 anos