Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Público fortalezense investe em fantasias e acessórios para curtir Pré-Carnaval; veja fotos

Blocos de rua animaram a capital cearense neste domingo (18).

Escrito por
Ana Beatriz Caldas e Diego Barbosa verso@svm.com.br
(Atualizado às 20:54)
Verso
A arquiteta Lívia Siqueira escolheu, com as amigas, a fantasia de pata.
Legenda: A arquiteta Lívia Siqueira escolheu, com as amigas, a fantasia de pata.
Foto: Diego Barbosa.

O primeiro domingo de Pré-Carnaval animou diferentes pontos da capital cearense, com festas focadas em atrações para o público infantil e prévias cheias de música e folia para o público adulto. As duas categorias uniram um ponto em comum: a vontade de se fantasiar e investir em acessórios vibrantes e coloridos para aproveitar o período carnavalesco.

Durante o cortejo do bloco Iracema Bode Beat, na Praia de Iracema, vários grupos de amigos optaram por uma fantasia em comum para celebrar o momento. Foi o caso da arquiteta Lívia Siqueira, 32, e suas amigas, que escolheram se vestir de patas para curtir o dia.

A referência veio do Pinterest e já é a segunda fantasia em grupo que elas utilizam no mês, conta. A tradição vem de outros carnavais e faz sucesso há anos.

 "Todo mundo adere à fantasia, apoia, e aí a gente compra as coisas. Uma compra uma coisa, outra compra outra e nos juntamos para fazer pelo menos um item juntas", explica.

Segundo ela, a brincadeira carnavalesca "é uma desculpa para a gente ter novos encontros e novas experiências e curtir juntas".

Veja também

teaser image
Verso

Sivozinha Folia, maior bloco infantil da Capital, estreia no Parque da Lagoa da Maraponga

teaser image
Verso

Confira 5 dicas e tendências de maquiagem para o Carnaval 2026

O grupo de amigas da contadora Cristiane Ramos também quis aproveitar o bloco para compartilhar uma fantasia. Desta vez, um simples acessório deu o tom da brincadeira: saíram, com coroas na cabeça, tocando o próprio "Bloco das Coroas".

Amigas se juntaram para celebrar maturidade e liberdade.
Legenda: Amigas se juntaram para celebrar a maturidade e a liberdade.
Foto: Diego Barbosa.

Segundo Cristiane, foi uma das amigas que deu a ideia de todas irem com uma coroa e se vestirem como preferissem. Afinal, "a coroa tem a expressão que ela quiser", destaca a contadora.

Ao todo, o grupo conta com 12 mulheres, que neste domingo performaram diversos "tipos de coroa". "Tem coroa em promoção, coroa perua, coroa confusa, coroa bailarina, coroa garotona, coroa maratonista", brinca Cristiane.

Veja outras fantasias deste domingo (18):

A estudante Lara Barbosa e o professor André Cavalcante.
Legenda: A estudante Lara Barbosa e o professor André Cavalcante.
Foto: Diego Barbosa.

Renata Maranhão, 53, professora.
Legenda: Renata Maranhão, 53, professora.
Foto: Diego Barbosa.

Alexandre Morais, 53, empresário.
Legenda: Alexandre Morais, 53, empresário.
Foto: Diego Barbosa.

Matheus Teixeira, 47, coordenador de compras, e Marisete Rios, 47, geógrafa.
Legenda: Matheus Teixeira, 47, coordenador de compras, e Marisete Rios, 47, geógrafa.
Foto: Diego Barbosa.

Gilmário Rebouças, 41, psicólogo.
Legenda: Gilmário Rebouças, 41, psicólogo.
Foto: Diego Barbosa.

Caio Leitão, 32, engenheiro da Marinha.
Legenda: Caio Leitão, 32, engenheiro da Marinha.
Foto: Diego Barbosa.

Veja também as fantasias infantis:

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
A arquiteta Lívia Siqueira escolheu, com as amigas, a fantasia de pata.
Verso

Público fortalezense investe em fantasias e acessórios para curtir Pré-Carnaval; veja fotos

Blocos de rua animaram a capital cearense neste domingo (18).

Ana Beatriz Caldas e Diego Barbosa
Há 33 minutos
Primeira edição de 2026 reuniu famílias na Maraponga.
Verso

Sivozinha Folia, maior bloco infantil da Capital, estreia no Parque da Lagoa da Maraponga

Depois de mais de uma década na Casa José de Alencar, bloco mudou para a Maraponga; primeira edição ocorreu neste domingo (18).

Ana Beatriz Caldas e Diego Barbosa
18 de Janeiro de 2026
Participantes conversam no
Verso

O que a casa do BBB 26 ensina sobre impacto emocional da decoração e arquitetura

Estímulos visuais nos cômodos impactam participantes do reality e, na vida real, também podem mexer com as emoções de moradores.

João Gabriel Tréz
18 de Janeiro de 2026
Homem branco de cabelos castanhos e grisalhos e barba castanha, trajando um terno branco e segurando um troféu dourado.
Elaine Quinderé

Looks que não pedem aplausos

Tem look que nem precisa de aplauso. Não pede, não faz questão. Wagner Moura e Alice Carvalho mostraram muito bem o que é isso no Golden Globes 2026.

Elaine Quinderé
18 de Janeiro de 2026
Chico Chico apresenta novo álbum pela primeira vez em Fortaleza.
Verso

Chico Chico apresenta show do novo álbum, ‘Let it Burn’, em Fortaleza

Filho de Cássia Eller, artista apresenta repertório mais maduro, com releituras de clássicos da MPB e música em homenagem às mães.

Ana Beatriz Caldas
16 de Janeiro de 2026
Jennifer Lopez e Sônia Braga interpretam a Mulher Aranha em composições paralelas, posando à frente de grandes teias de aranha em cenários de selva. Ambas se destacam pelos figurinos elegantes e a atmosfera dramática da obra.
Verso

Musical com Jennifer Lopez atualiza clássico brasileiro dos anos 80 com Sonia Braga

Nova versão de “O Beijo da Mulher Aranha” estreia mais de 40 anos depois da produção dirigida por Héctor Babenco

João Gabriel Tréz
16 de Janeiro de 2026
Imagem de uma foliã com maquiagem para matéria sobre tendências do Carnaval 2026.
Verso

Confira 5 dicas e tendências de maquiagem para o Carnaval 2026

A maquiadora e PR da Sephora Brasil, Carol Zaia, revelou tendências em alta para a festividade.

Beatriz Rabelo
16 de Janeiro de 2026
Uma figura usando uma máscara de cavalo preta e brilhante com crina avermelhada destaca-se em perfil contra um campo repleto de cactos. A cena funde o elemento surreal da máscara com a textura rústica da vegetação sob uma luz natural que realça as formas e sombras da composição.
Verso

Oito curtas cearenses são selecionados para Mostra de Cinema de Tiradentes

29ª edição do evento audiovisual acontece entre 23 e 31 de janeiro.

João Gabriel Tréz
16 de Janeiro de 2026
Cinema lotado, com cortinas vermelhas no fundo e exibição do filme O Agente Secreto, em Fortaleza.
Verso

Kleber Mendonça Filho agradece Cineteatro São Luiz lotado para 'O Agente Secreto'

Cineasta celebrou repercussão do longa em 320 salas no Brasil.

Redação
15 de Janeiro de 2026
As atrizes Verônica Cavalcanti e Luciana Souza sorriem enquanto uma penteia o cabelo da outra em frente a um espelho de moldura escura. A cena possui uma iluminação suave e tons quentes, destacando a cumplicidade entre as personagens em um ambiente acolhedor e íntimo.
Verso

Filme cearense é 2ª produção do Estado selecionada para Festival de Berlim em 2026

Depois de "Feito Pipa", longa "Fiz Um Foguete Imaginando Que Você Vinha" foi anunciado no prestigiado evento.

João Gabriel Tréz
15 de Janeiro de 2026
A imagem mostra dezenas de foliões curtindo no carnaval no ano de 2025.
Verso

Confira os pré-carnavais que animam Fortaleza neste fim de semana

Eventos ocupam diferentes pontos, com opções gratuitas e privadas em estilos musicais variados.

Nathália Paula Braga*
15 de Janeiro de 2026
Artistas se apresentam de sexta-feira (16) a domingo (18), em eventos gratuitos e pagos.
Verso

10 shows para ver em Fortaleza neste fim de semana

Programação cultural dos próximos dias inclui shows em equipamentos culturais e primeiras atrações nacionais do Pré-Carnaval.

Ana Beatriz Caldas
15 de Janeiro de 2026
O artista visual Zé Tarcísio posa de braços cruzados em frente a uma obra do pintor Antonio Bandeira. Ele vestindo uma camisa polo preta e óculos redondos. O retrato foca em seu semblante sereno e cabelos grisalhos, com uma iluminação suave que destaca sua expressão contra a parede branca da galeria.
Verso

Memória de Zé Tarcísio é celebrada com ato ecumênico e música em bar na Cidade 2000

Celebração ecumênica homenageia artista visual que faleceu na sexta-feira (9), aos 84 anos.

Redação
14 de Janeiro de 2026
Foto do set do longa cearense Feito Pipa.
Verso

Filme cearense gravado em Quixadá é selecionado para Festival de Berlim

"Feito Pipa" é dirigido pelo cineasta Allan Deberton e tem Lázaro Ramos no elenco.

João Gabriel Tréz
14 de Janeiro de 2026
Na imagem, em close-up lateral, uma criança com expressão curiosa e concentrada olhando para um modelo reduzido de trem. A criança tem pele clara e cabelos castanhos ondulados na altura dos ombros. A miniatura do trem, de cor verde escura com o número
Verso

Museu Ferroviário tem programação infantil de férias, mas encanta todo o público

Atividades são gratuitas e abertas a todos, em Fortaleza e no interior.

Diego Barbosa
14 de Janeiro de 2026
Colagem com frames do ator com a estatueta do Globo de Ouro onde o filme O Agente Secreto também foi premiado.
Verso

Globo de Ouro celebra Wagner Moura e destaca feito histórico do ator brasileiro

Premiação compartilha vídeo do baiano com a estatueta.

Redação
13 de Janeiro de 2026
O ator Wagner Moura sorri radiantemente enquanto segura o troféu do Globo de Ouro com a mão direita elevada. Ele veste um elegante terno branco sobre uma camisa social clara, posando contra um fundo marrom com logotipos do evento em uma composição que celebra sua conquista.
Silvero Pereira

O sentimento Brasil que o cinema nos provoca

É tempo de festa nas ruas e no cinema e nós seguimos fazendo história

Silvero Pereira
13 de Janeiro de 2026
Uma das viagens frequentes do Paulino Te Leva é para a Rota Verde do Café, no Maciço de Baturité.
Verso

Viajantes criam roteiros para mulheres que querem conhecer o Ceará

Cearenses decidiram transformar o amor por viajar em projetos que estimulam outras mulheres a desbravarem o mundo.

Ana Beatriz Caldas
13 de Janeiro de 2026
Imagem do Wagner Moura que ganhou o Globo de Ouro e da capa do livro de O Agente Secreto.
Verso

Livro de 'O Agente Secreto', vencedor do Globo de Ouro, mostra bastidores do filme

Obra também traz posfácio de Wagner Moura e comentários de Kleber Mendonça Filho.

Beatriz Rabelo
12 de Janeiro de 2026
Foto oficial do filme O Agente Secreto usada em matéria sobre longa-metragem não usar recursos da Lei Rouanet.
Verso

'O Agente Secreto' não usou recursos da Lei Rouanet; entenda como o longa foi financiado

Longa fez história no Globo de Ouro na noite de domingo (11).

Redação
12 de Janeiro de 2026