Público fortalezense investe em fantasias e acessórios para curtir Pré-Carnaval; veja fotos
Blocos de rua animaram a capital cearense neste domingo (18).
O primeiro domingo de Pré-Carnaval animou diferentes pontos da capital cearense, com festas focadas em atrações para o público infantil e prévias cheias de música e folia para o público adulto. As duas categorias uniram um ponto em comum: a vontade de se fantasiar e investir em acessórios vibrantes e coloridos para aproveitar o período carnavalesco.
Durante o cortejo do bloco Iracema Bode Beat, na Praia de Iracema, vários grupos de amigos optaram por uma fantasia em comum para celebrar o momento. Foi o caso da arquiteta Lívia Siqueira, 32, e suas amigas, que escolheram se vestir de patas para curtir o dia.
A referência veio do Pinterest e já é a segunda fantasia em grupo que elas utilizam no mês, conta. A tradição vem de outros carnavais e faz sucesso há anos.
"Todo mundo adere à fantasia, apoia, e aí a gente compra as coisas. Uma compra uma coisa, outra compra outra e nos juntamos para fazer pelo menos um item juntas", explica.
Segundo ela, a brincadeira carnavalesca "é uma desculpa para a gente ter novos encontros e novas experiências e curtir juntas".
O grupo de amigas da contadora Cristiane Ramos também quis aproveitar o bloco para compartilhar uma fantasia. Desta vez, um simples acessório deu o tom da brincadeira: saíram, com coroas na cabeça, tocando o próprio "Bloco das Coroas".
Segundo Cristiane, foi uma das amigas que deu a ideia de todas irem com uma coroa e se vestirem como preferissem. Afinal, "a coroa tem a expressão que ela quiser", destaca a contadora.
Ao todo, o grupo conta com 12 mulheres, que neste domingo performaram diversos "tipos de coroa". "Tem coroa em promoção, coroa perua, coroa confusa, coroa bailarina, coroa garotona, coroa maratonista", brinca Cristiane.
Veja outras fantasias deste domingo (18):
Veja também as fantasias infantis: