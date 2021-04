Nos quatro anos sem Belchior, show virtual homenageia o cantor cearense

Do rock ao forró, passando pelo blues, o repertório do sobralense que nos deixou há exatos quatro anos, ganhará uma releitura, neste 30 de abril, pelas vozes de diferentes artistas.

Gravado no Teatro São José, em Fortaleza, o show virtual “Belchior em Todos os Tons” será transmitido às 19h30, no canal do YouTube da Secultfor e na TV Terra do Sol (42.1).

Participam da homenagem Claudine, Felipe Cazaux, Isabela Serpa, Aparecida Silvino, Marcos Lessa, Renato Assunção, Marilia Lima, Marcus Café, Paulo Benevides, Liliany Sá, Aduilio Mendes, Carol Braga e Neo Pineo.

Entre as canções de Belchior selecionadas para o show, estão clássicas como "Apenas um rapaz latino americano", "A palo Seco", "Alucinação", "Como nossos pais" e "Sujeito de Sorte".

“O nome da apresentação é Belchior em Todos os Tons, porque todos os ritmos estarão homenageando o nosso querido Belchior, um cantor cearense amado por todo o Brasil”, adianta o secretário da Cultura de Fortaleza, Elpídio Nogueira.

Confira o repertório completo do show:

1. Mucuripe (Claudine)

2. Apenas um rapaz latino americano (Felipe Cazaux)

3. A palo seco (Isabela Serpa)

4. Galos, noites e quintais (Aparecida Silvino)

5. Saia do meu caminho (Marcos Lessa)

6. Todo sujo de batom (Renato Assunção)

7. Alucinação (Marília Lima)

8. Coração selvagem (Marcus Café)

9. Cidadão comum (Paulo Benevides)

10. Como nossos pais (Lilliany Sá)

11. Medo de Avião (Aduilio Mendes)

12. Hora do almoço (Carol Braga)

13. Sujeito de Sorte (Neo Pineo)

Serviço

Show virtual “Belchior em Todos os Tons”

Data: Sexta-feira (30/04)

Hora: 19h30

Local: Canal da Secultfor no YouTube, TV Terra do Sol (42.1) e no site da TV.