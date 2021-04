Na data que marca quatro anos sem Belchior, evento online analisa legado musical do cearense

A composição continua atual demais para 2021. "A minha alucinação é suportar o dia a dia. E meu delírio é a experiência com coisas reais", cantou Antônio Carlos Belchior (1946-2017). Com "Alucinação", sexta música do disco homônimo lançado em 1976, o cearense entrega forte alerta. Em meio ao caos, "amar e mudar as coisas me interessa mais".

Na próxima sexta-feira (30), a cultura brasileira testemunha quatro anos da partida do poeta. Pontual, a obra de Belchior prossegue relevante ao instigar fãs de novas gerações. Para homenagear a memória do artista, o evento “Anatomia da Canção” propõe analisar parte desse legado.

Gratuita, a live começas às 17h30min, no canal do YouTube da Escola Porto Iracema das Artes. É justamente o clássico "Alucinação" quem dá a partida nesse debate. Três especialistas comentam e refletem a arte criada pelo sobralense.

Para comentar as canções, participam a pesquisadora e jornalista Josy Teixeira (cujos trabalhos de mestrado e doutorado são em Belchior), o músico e escritor Léo Mackellene e Nirton Venâncio, poeta, roteirista e diretor de cinema. A mediação é da coordenadora do Laboratório de Música do Porto Iracema das Artes, Mona Gadelha.

Belchior pesquisado

O “Anatomia da Canção” é uma chance de redescobrir novos caminhos no acervo sonoro do ícone cearense, explica a coordenadora via material de divulgação do projeto.

“Lembrar dele é preservar sua memória, chamar atenção sempre à importância da sua poética na música do Ceará”, defende Mona.

A produção deixada por Belchior é combustível e atravessa as atuações profissionais das mentes convidadas. Pós-Doutora em Letras e Música (Paris X) e Doutora em Letras (USP/Paris Sorbonne), Josy Teixeira é autora de estudos voltados à produção de Belchior.

Influência nas artes

"Muito além de apenas um rapaz latino-americano vindo do interior: investimentos interdiscursivos das canções de Belchior" foi produzido para o mestrado. O doutorado aprofundou o escopo. Josy Teixeira escreveu a tese "Fosse um Chico, um Gil, um Caetano: uma análise retórico-discursiva das relações polêmicas na construção da identidade do cancionista Belchior" (doutorado).

Músico, escritor e professor. Mestre em “Literatura e Práticas Sociais” pela Universide de Brasília (UnB), Léo Mackellene é autor de vários livros entre os gêneros poesia, conto, romance e educação linguística. É vocalista da banda sobralense “Trovador Eletrônico”, nascida em homenagem a Belchior.

Nirton Venâncio é poeta, roteirista e diretor de filme. Pesquisador e professor de cinema, o filho de Crateús é também graduado em Letras pela Universidade Estadual do Ceará (UECE).

A jornada intensa do realizador guarda um capítulo especial para 2021. Esse ano, Nirton lança seu aguardado documentário sobre o "Pessoal do Ceará".

Serviço:

Projeto “Anatomia da Canção”.

Sexta-feira (30), às 17h:30min, no canal do YouTube do Porto Iracema das Artes