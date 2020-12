Nívea Stelmann passa por cirurgia de emergência para retirar mioma do útero

A atriz Nivea Stelmann teve de ser submetida a uma cirurgia de emergência no sábado (26) para a retirada de um mioma no útero. Pelas redes sociais, contou que o procedimento teve de ser antecipado após ter uma grande hemorragia.

"Operei meu mioma hoje. Minha cirurgia estava marcada para terça-feira (29) e ontem à noite (25), comecei a ter uma hemorragia muito grande. Foi tão grande que perdi meu DIU na hemorragia para vocês terem noção do tanto que o colo do útero estava aberto. Tive que ir às pressas para a Casa de Saúde São José (zona sul do Rio) e operei hoje, mas foi tudo bem", começou.

A atriz passa férias no Rio de Janeiro, já que há muitos anos mora nos Estados Unidos. Ela revela que não precisou retirar o útero e as trompas e explicou mais sobre o procedimento. A retirada do útero só será feita pela atriz caso o mioma volte a aparecer.

"Tirando útero e trompas eu teria uma recuperação um pouco mais lenta. E eu volto para os EUA no dia 3. Eu queria voltar com a minha família. Claro que seria muito bem tratada, mimada pelos meus pais, mas eu queria estar com eles nos EUA. Então, a gente tomou essa decisão, e eu estou satisfeita. O mioma já não existe mais dentro de mim", contou.

