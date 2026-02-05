CAPTEI: Giga Mall reposiciona o atacado fashion no Nordeste

O calendário fashion-business do Norte e Nordeste ganhou sotaque de consolidação com o movimento estratégico do Shopping Giga Mall. Em fase de crescimento, o empreendimento reafirma seu status como hub premium do atacado de moda, combinando investimento, visão de futuro e articulação de alto nível.

Legenda: Giga Mall Foto: Divulgação

Prova disso foi o lunch exclusivo no Pipo Restaurante, encontro de mesa posta e agenda que reuniu marcas-chave do mercado para trocar experiências, alinhar expectativas e discutir as rotas de expansão projetadas para 2026 e os próximos anos. Por lá, conversas de bastidor e apresentação dos planos de melhorias estruturais do Giga Mall, além de ampliação de serviços e ações focadas em relacionamento qualificado.

Legenda: Giga Mall Foto: Divulgação

Mais que um centro de compras, o Giga Mall se posiciona como impulsionador de negócios e conexões estratégicas, fortalecendo o ecossistema da moda atacadista em Fortaleza e irradiando impacto econômico, geração de empregos e desenvolvimento para todo o Norte e Nordeste.

Vem ver as fotos:

Legenda: Giga Mall Foto: Divulgação

Legenda: Giga Mall Foto: Divulgação

Legenda: Giga Mall Foto: Divulgação

Legenda: Giga Mall Foto: Divulgação

Legenda: Giga Mall Foto: Divulgação

Legenda: Giga Mall Foto: Divulgação

Legenda: Giga Mall Foto: Divulgação