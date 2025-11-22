Morre a cantora italiana Ornella Vanoni, aos 91 anos

A cantora italiana Ornella Vanoni morreu nessa sexta-feira (21), aos 91 anos. Ela estava em sua casa em Milão quando sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

A artista é conhecida no Brasil por sua parceria com Vinicius de Moraes no álbum "La voglia la pazzia l'incoscienza l'allegria", que adapta clássicos da bossa nova para o italiano.

O disco também reuniu artistas como Tom Jobim, Chico Buarque e Paulinho da Viola e foi eleito pela Rolling Stone como um dos cem maiores álbuns da história da música italiana.

Além disso, Ornella fez sucesso com "L'appuntamento", a versão italiana de "Sentado à beira do caminho", de Roberto e Erasmo Carlos.

Trajetória

Ornella iniciou sua vida artística no teatro antes de se lançar como cantora.

Na música, ela vendeu mais de 50 milhões de discos e teve uma carreira marcada por colaborações. Ela também é lembrada pela parceria com o cantor e guitarrista George Benson, com o pianista Herbie Hancock, com o compositor Franco Califano e com o cantor e escritor Gino Paoli.

Nas redes sociais, o ministro da Cultura italiana, Alessandro Giuli, lamentou o falecimento da artista. "Graças à sua voz única e talento interpretativo incomparável, ela marcou a história da música, do teatro e do entretenimento italianos", escreveu.