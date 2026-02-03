CAPTEI: Polícia Federal estreia atendimento em cenário de conveniência urbana

Na tarde de segunda-feira, 02, o calendário institucional ganhou modernidade com a inauguração das novas instalações de atendimento da Polícia Federal no Shopping Iguatemi Bosque, no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza.

Legenda: Paulo Roberto Gomes, Vilamar Ferreira, Gladson Rodrigues, José Antônio Franco, Wellington Oliveira e Bernardo Jereissati Foto: LC Moreira

A PF passa a oferecer atendimento normalizado para emissão de passaportes, demandas do SINARM e controle da segurança privada.

Legenda: Polícia Federal Foto: LC Moreira

A mudança insere o serviço público em ambiente de conveniência e fluxo qualificado, alinhando eficiência e acessibilidade.

Legenda: Solenidade Foto: LC Moreira

Legenda: Wellington Oliveira, Aldair da Rocha, Carla Sampaio e José Antônio Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Solenidade Foto: LC Moreira

Para atendimentos presenciais e esclarecimento de dúvidas, o canal oficial permanece o e-mail da Polícia Federal no Ceará. Um passo discreto, porém, estratégico, na agenda de serviços do Estado.

Legenda: Cláudio Rocha, José Antônio Franco e Felipe Queiroz Rocha Foto: LC Moreira

Vejas as fotos fotos captadas por LC Moreira

Legenda: José Antônio Franco e Cláudio Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: José Antônio Franco e Felipe Queiroz Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Bernardo Jereissati, José Antônio Franco e Wellington Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Rocha, José Antônio Franco, Evaldo e Maria Helena Carvalho e Sandoval Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Sampaio e Cláudio Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Mota, Abel Castro e Roberto Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: José Antônio Franco, Marcelino Barbosa e Jeferson Pires Foto: LC Moreira

Legenda: José Antônio Franco e João Rafael Furtado Foto: LC Moreira

Legenda: Jeferson Pires, Antônio Gladson e Marcelino Barbosa Foto: LC Moreira

Legenda: Wellington Santiago, José Antônio Franco, Aldair da Rocha, Carlos Gualter e Luiz Cogan Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Gualter e Aldair da Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Alceu Viana, Jeferson Pires, Marcelino Barbosa e Roberto Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Aldair Rocha e Rejane Sales Foto: LC Moreira

Legenda: João Vieira, Roni Melo, José Antônio Franco e Antônio Nicolau Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Iran e João Bonfim Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Eduardo Teixeira e Esdras Dieb Foto: LC Moreira

Legenda: Aldair da Rocha, Pedro Henrique Carvalho, Luiz Carlos Herculano, Artur Rocha e Francisco Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo Fruet e Halano Soares Foto: LC Moreira