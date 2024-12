Marcos Lessa reclama do cancelamento de show no Réveillon de Fortaleza 2025: ‘Terceira vez’

O cantor Marcos Lessa reclamou do cancelamento do show que faria no Réveillon de Fortaleza 2025. Conforme a agenda do artista, ele seria uma das atrações do dia 30 de dezembro, no Aterro da Praia de Iracema, mas a Prefeitura da Capital resolveu reduzir a programação apenas para a véspera de ano novo.

“Acabamos de ficar sabendo pela internet, sem nenhuma ligação do prefeito José Sarto, nem da produtora do evento Nativa Produções, que eu fui mais uma vez excluído da programação do Réveillon de Fortaleza. É a terceira vez que acontece isso comigo nessa gestão”, criticou.

O cearense disse que as outras situações de cancelamento foram no Réveillon de 2022 e no Aniversário de Fortaleza do ano passado. Ele conta que, para este ano, recebeu o convite do próprio Sarto para a festa que celebra a virada na Capital.

“Não dei muita fé por conta desse histórico, mas como ele estava me convidando pessoalmente, acreditei que daria certo. E fomos surpreendidos, agora, pela internet com o vídeo dele dizendo que não estaríamos mais no evento. Não me cita, mas também não me procurou e ninguém da produção”, complementa Lessa.

FESTA APENAS NA VÉSPERA

Como revelado em primeira mão pelo colunista Victor Ximenes, do Diário do Nordeste, o Réveillon de Fortaleza 2025 terá apenas um dia de festa. A informação foi confirmada pelo prefeito Sarto, nesta quinta-feira (5).

A ideia inicial era realizar a virada com três dias de programação, mas a Prefeitura optou por reduzir a festa, pois não obteve patrocínio de empresas privadas para arcar com as três datas.

Com isso, foram cortados Marisa Monte, Carlinhos Brown, Arnaldo Antunes, Diogo Nogueira, Simone Mendes, Pabllo Vittar e Taty Girl, além de artistas da cena local, como Marcos Lessa.

Serão mantidos apenas os artistas programados para o dia da virada em si, como Paulo José Benevides, Vanessa da Mata, Paralamas do Sucesso, Pedro Sampaio, Matuê e Henry Freitas.