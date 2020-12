Marco Ricca apresenta evolução clínica, mas continua internado no CTI

A Casa de Saúde São José informou, nesta quinta-feira, que o ator Marco Ricca, 58, tem apresentado evolução clínica, mas permanece no CTI (Centro de Terapia Intensiva) para um melhor monitoramento respiratório.

Ricca foi internado na semana passada, quando já foi sedado e intubado. Sem acesso ao paciente, familiares e amigos têm sido informados de seu estado por meio da equipe médica.

O ator, que ainda começaria a gravar, já é a segunda baixa no elenco da próxima novela das nove da Globo "Um Lugar ao Sol", de Lícia Manzo. Marieta Severo, que também está internada com a Covid-19, participava das filmagens da trama que vai substituir os capítulos finais de "Amor de Mãe", que finaliza de forma adaptada uma história que ia muito bem de audiência antes da pandemia.

Marieta Severo segue internada em quarto, no Rio de Janeiro, desde o último dia 3. Além de Ricca e Severo, a atriz Andréia Horta, 37, também contraiu a doença nos bastidores da Globo.

Já a atriz Nicette Bruno, 87, teve que passar por sessões de hemodiálise devido à piora da função renal, segundo boletim médico da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. A artista recebeu diagnóstico positivo para o novo coronavírus e está internada no hospital desde o último dia 29.

Nesta quarta-feira (9), mais uma atriz da Globo confirmou o diagnóstico de Covid-19. Giovanna Antonelli teve de parar as gravações de "Quanto Mais Vida Melhor", próxima novela das sete da emissora.

O cantor Genival Lacerda, 89, segue internado na UTI de um hospital do Recife. Segundo João Lacerda, filho do artista, o estado de saúde do pai é grave, e ele respira com a ajuda de aparelhos. No Instagram, ele pediu orações e afirmou que levou o pai ao hospital no dia 27, quando ele teve um pico de glicose, que logo foi normalizado. Contudo, três dias depois Genival voltou a passar mal.

Outro que anunciou estar com a doença foi o cantor Leonardo, 57. Nesta terça (8), ele usou suas redes sociais para informar que ele, a mulher e a sogra receberam diagnóstico de Covid-19. "Estou bem, mesmo tendo acabado de passar por uma dengue", afirma o cantor em um comunicado. O artista pede orações aos seus fãs para que toda a família possa enfrentar esse momento.