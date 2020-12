Letícia Colin diz que filho de um ano 'ensopava roupinhas' de tanta febre após Covid

A atriz Letícia Colin fez um forte desabafo pelas redes sociais ao dar detalhes de como a sua vida e a de sua família ficou prejudicada depois de eles contraírem o coronavírus. Segundo ela, até o filho pequeno, Uri, foi acometido pela doença e também sofreu. Segundo Colin, o pequeno "ensopava suas roupinhas" de tanta febre que sentia.

"Meu filho de 1 ano ensopava suas roupinhas e lençóis, era muita febre. Eu bambeava, delirante, me sentindo sem corpo, segurando no colo meu bebê e o desejo de viver. As dores nossas deixavam as horas mais lentas e assustadoras", começou.

Na sequência, deu mais detalhes do estado de saúde do marido, o ator Michel Melamed. "Meu amor Michel tossia intensamente e caminhava se apoiando nas paredes, nossas únicas arestas. Ele olhava para mim e dizia: 'Nós precisamos sobreviver.' Nós não morremos, e é por isso esse ensaio. Nossa família sobreviveu à COVID-19", contou a atriz que ainda recomendou o distanciamento social e o uso de máscara no dia a dia.

Além deles, mais famosos estão com Covid-19. Além da morte do ator Eduardo Galvão, aos 58 anos, há pelo menos outros oito nomes conhecidos do grande público que estão com a doença em diferentes estágios. Dentre eles Marieta Severo, Marco Ricca, Nicette Bruno e Andréia Horta.

Mas essa não é a primeira vez que Colin faz um relato forte nas redes sociais. Em abril, Letícia Colin usou a internet para comentar as dificuldades da amamentação. "Perdi o dia vivendo. Vivi tanto que perdi inclusive um pedaço do mamilo", afirmou ela, que chegou a mostrar uma foto do machucado.

A mãe do pequeno Uri falou de forma poética sobre o Dia da Terra, comemorado na ocasião e comparou a sua função atual de mãe. "Perdi o repost das covas surreais, de chorar online essa merda toda em que estamos mergulhados. Não deu, é preciso arar meu filho", afirmou ela, ao comentar a amamentação. "Esfolou sangrante pertinho da boca do bebê".

