Espetáculo Peter Pan tem temporada de apresentações no mês das crianças na Unifor

A Terra do Nunca é em Fortaleza. Uma das histórias mais famosas e queridas do mundo, Peter Pan ganha reapresentação pelo Grupo Mirante de Teatro Unifor a partir deste sábado (8). Com direção de Hertenha Glauce, a peça ocupará o Teatro Celina Queiroz, na Universidade de Fortaleza, instituição da Fundação Edson Queiroz.

O menino que não quer crescer, o pirata desfalcado da mão direita, os Garotos Perdidos, Wendy e a fada Sininho. Todos esses personagens, já tão conhecidos e amados, passam por muitas aventuras na encenação que embarca no universo do circo.

Legenda: Elementos como acrobacia aérea e a figura do palhaço, bem como o universo das brincadeiras infantis nas pracinhas do bairro, devem encantar os mais diversos público Foto: Ísis Rebouças

As apresentações acontecerão nos dias 8 e 9, 12 (Dia da Criança), 15 e 16, 22 e 23.

O texto de James Barrie (1860-1937), autor original do enredo, é impregnado de fé, algo que também contagia o espetáculo teatral. A plateia tem vontade de acreditar na natureza de toda a fantástica estória.

Sonhos e realidades

Em resumo, Wendy é a filha mais velha dos Darling, cujo pai procura vencer na vida. A menina tem por irmãos João e Miguel. Certa noite, povoada de "sonhos" de um menino diferente e especial, a menina é convidada por ele a deixar o confortável lar e enveredar-se pelo véu, a voar, em direção à Terra do Nunca.

A ilha é comumente visitada, em sonhos, por crianças. Wendy e os irmãos mais novos, então, ensinados a voar por Peter, chegam àquele local distante e descobrem um universo de seres magníficos. Wendy, assim, passa a ser a "mãe" dos Garotos Perdidos.

Legenda: O texto de James Barrie (1860-1937), autor original do enredo, é impregnado de fé, algo que também contagia o espetáculo teatral Foto: Ísis Rebouças

O contraponto de Peter Pan é um pirata, o temível Capitão Gancho, que comanda uma trupe a bordo do temido e sombrio navio, tendo sempre ao lado o fiel escudeiro, Smi. Ele é, ao mesmo tempo, a inocência e a sabedoria do Capitão. Gancho, por sua vez, perdeu uma parte do braço direito em uma luta de espadas contra Peter.

Em uma visão imediatista, o vilão nutre um ódio irracional pelo menino. A natureza de tal sentimento, porém, é, na verdade, de caráter intelectual: ele não consegue compreender, por mais que se esforce, o sorriso soturno e o olhar maroto do desafeto.



Serviço

Peter Pan, pelo Grupo Mirante de Teatro Unifor

Dias 8 e 9, 12 (Dia da Criança), 15 e 16, 22 e 23 de outubro de 2022, às 17h, no Teatro Celina Queiroz (Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz). Indicação etária: Livre. Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia). Mais informações: (85) 3477.3363 ou pelo site do Teatro Celina Queiroz

