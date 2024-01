Conheça Louis Joseph César Ducornet, pintor homenageado pelo Google nesta quarta-feira (10)

Quem usa o buscar Google nesta quarta-feira (10) confere o Doodle em homenagem ao aniversário do pintor francês Louis Joseph César Ducornet. O renomado artista do século XIX, nascido neste dia há 208 anos, não tinha braços e nem a perna esquerda, mas pintava com o pé.

Usando somente quatro dedos do pé direito, ele produziu diversos quadros ao longo da vida. O gênero retrato, onde ilustrava figuras humanas, era o preferido dele.

O design comemorativo do buscador está disponível tanto para usuários brasileiros, quanto para internautas em outras partes do mundo, especialmente na Europa.

Veja também

Quem era Louis Joseph César Ducornet

Louis Joseph César Ducornet nasceu em 10 de janeiro de 1806 na cidade de Lille, na França. Diagnosticado com focomelia ao nascer, anomalia congênita que impede a formação de membros, ele não tinha os dois braços e nem a perna esquerda. As informações são do portal especializado em Google, Discovery.

Na infância, devido sua condição, era carregado pelo pai, pois não conseguia andar. No entanto, ao conseguir segurar um pedaço de carvão com os quatro dedos existentes no pé direito, passou a desenhar.

Legenda: Obra em que se autorretrata é uma das mais famosas da carreira do pintor Foto: reprodução

Ao se tonar um artista habilidoso, Ducornet começou a chamar a atenção de escolas e de artistas locais. Então, recebeu treinamento e o governo francês lhe concedeu uma pensão, permitindo que estudasse com os mais renomados artistas em Paris, capital da França.

No início da carreira, o pintor se dedicou ao tema bíblico, criando obras como “Arrependimento” (1828) e “São Luís Administrando a Justiça”, que até hoje são exibidas no Museu de Lille.

Ao longo da vida, a deficiência do francês o impediu de receber o prêmio Prix de Rome, fundação francesa de bolsas de estudo. No entanto, ele foi premiado diversas vezes no Salão de Arte.

Em 1840, Ducornet pintou “Maria Madalena”, obra adquirida pelo governo francês. Naquele ano, ele também produziu uma de suas obras mais famosas: um autorretrato em que aparece pintando com o pé.