Morre cantora Lílian Knapp, da dupla com Leno, aos 76 anos

A cantora Lílian Knapp, da dupla com o cantor Leno na Jovem Guarda, faleceu, aos 76 anos, neste sábado (22). A artista fazia tratamento contra um tumor na pélvis, e o marido, o produtor Cadu Nolla, já havia feito campanha nas redes sociais, com uma vaquinha virtual, pedindo ajuda para custear os gastos com médicos e procedimentos.

“É com muito pesar que anunciamos a morte da cantora, compositora e artista Lilian Knapp. Estamos em luto pela nossa maravilhosa cantora. De toda sua equipe de mídia social, fica nosso respeito e carinho. Seu legado vai continuar eterno na música. Lilian vai continuar no nosso coração. Sua estrela ainda brilha entre nós”, apontou o comunicado oficial divulgado mo perfil da cantora.

História na Jovem Guarda

Sílvia Lílian Barrie Knapp era carioca. Aos seis anos, ela conheceu o potiguar Gileno Osório Wanderley de Azevedo, o Leno, com quem futuramente faria uma dupla musical. Já aos 15, os dois começaram a cantar juntos, mas só formaram dupla de fato em 1965.

O primeiro sucesso veio em 1966, com a canção ‘Devolva-me’, que viraria sucesso novamente nos anos 2000, com regravação da cantora Adriana Calcanhotto. Além disso, Leno e Lílian emplacaram músicas como "Pobre menina” e “Eu não sabia que você existia”.

No ano de 1968, os dois encerraram a dupla e Lílian passou a seguir carreira solo, mas voltaram a se reunir 1972 e 1973, quando lançaram dois discos pela CBS.

O grande sucesso da cantora, no entanto, veio em 1978, com a música “Sou rebelde”, versão para “Soy Rebelde”, do espanhol Manuel Alejandro. A canção vendeu cerca de um milhão de discos em 1979, com regravações de Paquitas, Chico César, Marisa Orth e a banda Virgulóides.