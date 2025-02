Nem axé nem forró: foliões curtem música eletrônica no Pré-Carnaval do 'Bloco Freak' em Fortaleza

Axé, samba, forró e funk costumam ser os ritmos mais tocados no Pré-Carnaval país afora. Mas, para os foliões que compareceram à praça do Theatro José de Alencar, no Centro de Fortaleza, na tarde deste domingo (23), a pedida era outra: música eletrônica.

Essa é a proposta da 3ª edição do Bloco Freak, que promete neste ano uma "jornada psicodélica pelos pontos históricos do Centro de Fortaleza".

Legenda: Grupo deve percorrer cenários históricos do bairro Foto: Lucas Falconery

Além do estilo musical diferente, as roupas pretas dos brincantes substituem o colorido tradicional do período, apesar da intensidade da diversão ser a mesma.

No local, alguns quiosques vendem bebidas e os grupos se dividem para dançar. A música psytrance sai de uma caixa de som debaixo de uma tenda, improvisada por causa da chuva.

"Eu vim convidada, gosto muito de rave depois que descobri nas redes sociais. Eu estou adorando, vim só porque gosto mais desse estilo", comenta a jovem Marie Claire, de 20 anos, ao esperar os outros amigos.

Legenda: Marie (à esquerda) curtiu a festa com amigos Foto: Lucas Falconery

Para o estudante Yves Borda, de 24 anos, a festa também cumpre uma função importante de ocupar o Centro da Cidade, não só no horário comercial.

"Aqui é conhecido como 'Bloco dos Esquisitos', essa é minha segunda vez. Existe público pra curtir música eletrônica, é cultura, é vida", reflete.

Legenda: Para Yves Borda, evento ajuda a ocupar o centro fora da semana Foto: Lucas Falconery

Do Theatro, o grupo independente deve seguir para a Praça do Ferreira e, em seguida, para um clube privado na Praia de Iracema.

