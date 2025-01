Com 'Ainda Estou Aqui' e 'Senna' entre indicados, Critics Choice Awards 2025 ganha nova data

Organizado pela maior associação de críticos de cinema e de televisão dos Estados Unidos e Canadá, o Critics Choice Awards 2025 ganhou uma nova data: a cerimônia acontecerá no dia 7 de fevereiro, às 23h, no horário de Brasília. Com os brasileiros "Senna" e "Ainda Estou Aqui" entre os indicados, a premiação chegou a ser adiada por duas vezes devido aos incêndios que assolam Los Angeles (EUA) nas últimas semanas.

O evento acontecerá no Barker Hangar, em Santa Mônica, que fica muito próximo de lugares atingidos pelos incêndios. A cerimônia, que será apresentada pela atriz Chelsea Handler, será transmitida no Brasil pelo canal pago TNT e no streaming pela Max, a partir das 21h.

Veja também Verso ‘Ainda Estou Aqui’ estreia nos EUA com bilheteria 'impressionante' de U$ 125 mil e maior média de arrecadação por sala Zoeira Enquete BBB 25: Arleane e Marcelo, Diogo e Vilma ou Edilberto e Raissa? Vote na dupla que deve sair no paredão

Brasileiros na disputa

Duas produções brasileiras concorrem ao prêmio: o filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, na categoria Melhor Filme de Língua Estrangeira; e a série "Senna", da Netflix, na categoria Melhor Série de Língua Estrangeira.

"Ainda Estou Aqui" concorre com os longas "Tudo Que Imaginamos Como Luz" (Índia), "Emilia Pérez" (México), "Flow" (Letônia), "Kneecap" (Irlanda) e "The Seed of the Sacred Fig" (Irã).

Já "Senna" disputa com séries como "A Amiga Genial", da Max, "Pachinko", da Apple TV+, e "Round 6", da Netflix.

Neste ano, os filmes "Conclave" e "Wicked" lideram as indicações ao Critics Choice Awards 2025, com 11 menções cada.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.