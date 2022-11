Chay Suede interpretou Erasmo Carlos em filme biográfico "Minha Fama de Mau"

Inspirado em autobiografia homônima, o longa "Minha Fama de Mau" chegou aos cinemas em 2019. O ator Chay Suede interpretou Erasmo Carlos, sob direção de Lui Farias.

Foi uma coincidência que fez Chay, atualmente no ar como Ari em 'Travessia', interpretar o Tremendão. De acordo com Lui, em entrevista ao Uol, uma foto dos dois juntos motivou o convite ao ator.

"Eu não tinha um ator para fazer o Erasmo. Um dia eu vi uma foto dos dois e percebi que eles tinham uma energia semelhante. E me caiu a ficha de que era isso que eu precisava. Pedi pra falar com o Chay, que já chegou falando: 'Bicho, eu ontem estive com Erasmo e queria fazer um filme da vida dele quando fui convidado para conversar contigo'", afirmou o diretor.

Essa foto em questão foi feita em 2015, quando Chay foi a um show de Erasmo. "Sempre fui louco por ele, fiquei com muita vontade de ir dar um abraço no fim do show, mas tive vergonha e cheguei a desistir da ideia. Aí fui, tiramos essa foto, conversamos um pouco, abraço e tchau", contou o ator em rede social.

Olhando a foto depois, foi que Chay pensou na possibilidade de um filme biográfico sobre a vida do cantor e que poderia interpretá-lo.

"Eu me animei com a foto e com a possibilidade de um dia eu fazê-lo em um filme. No dia seguinte, eu recebi o convite pro teste deste papel. Eu não sabia da produção do filme, nem mesmo a produtora sabia da foto. Começou de um jeito importante", disse o ator em entrevista ao Verso à época do lançamento do filme.

Nesta terça (22), Chay publicou stories no Instagram homenageando o cantor, que faleceu na tarde de hoje. Com fotos, o ator escreveu "para sempre", em memória a Erasmo.

Amigos e trajetória

O longa se concentra no início da carreira de Erasmo até o fim da Jovem Guarda. Além disso, mostra a relação com os companheiros de banda, Roberto Carlos (Gabriel Leone) e Wanderléa (Malu Rodrigues).

Legenda: Gabriel Leone, Malu Rodrigues e Chay Suede como Roberto Carlos, Wanderléa e Erasmo Carlos, respectivamente Foto: Páprica Fotografia / Divulgação

Outros personagens que fizeram parte da vida do roqueiro também estão no filme. Tim Maia é vivido por Vinicius Alexandre e o compositor e radialista Carlos Imperial por Bruno de Luca.

O longa toca ainda em questões delicadas no início da trajetória artística do Tremendão, quando ele se viu com a necessidade de se reinventar como compositor, após o declínio da Jovem Guarda, provocado pela saída de Roberto Carlos do trio.