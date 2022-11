Ceará Natal de Luz tem abertura com coral e shows de Fafá de Belém, Marcos Lessa e Waldonys

Sob o tema “Plante amor, Seja Luz!", um dos eventos mais tradicionais do Estado chega à 26ª edição encantando milhares de pessoas. O Ceará Natal de Luz teve início na noite desta sexta-feira (18), na Praça do Ferreira, tradicional recanto do projeto.

Gratuita, a programação segue até 23 de dezembro com apresentações artístico-culturais e ações focadas no meio ambiente e em sustentabilidade. O musical que dá início às atividades tem roteiro do grupo teatral Blitz.

Além dos atores, o evento conta com apresentações de Marcos Lessa, acompanhado da Orquestra Villa Lobos, regida por Poty Fontenelle; Banda do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros; Coral da Luz, uma das atrações mais esperadas do evento, além de Waldonys e Fafá de Belém.

A tão aguardada chegada do Papai Noel aconteceu com efeitos especiais, protagonizando um momento mágico. Na abertura, também haverá homenagem ao construtor, ambientalista e poeta Pio Rodrigues Neto. Ele foi idealizador e coordenador do Ceará Natal de Luz por 17 anos.

Legenda: Governadora Izolda Cela presente na abertura do Natal de Luz Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Ceará Natal de Luz segue até 23 de dezembro Foto: Fabiane de Paula

O momento ainda contará com plantio simbólico, celebrando a marca de duas milhões de mudas distribuídas em troca de garrafas Pet. A campanha teve início em 2007.

Luz onipresente

Legenda: Chegada do Papai Noel no Natal de Luz Foto: Fabiane de Paula

Querido por todos, o Coral da Luz vai fazer a emblemática apresentação das sacadas do Hotel Excelsior todos os dias, a partir das 18h. Aproximadamente 130 crianças embalarão canções natalinas tradicionais e outras de autoria do Maestro Poty Fontenelle.

Criado em 2020, em razão da pandemia de Covid-19, o Caminhão da Luz também é um dos destaques desta edição. Iluminado e decorado com adornos de Natal, percorrerá diversos pontos da cidade, levando a magia natalina.

Legenda: A árvore de Natal de redes estará presente nas Praças do Ferreira, no Centro e na Praça Portugal Foto: Natinho Rodrigues

A árvore de Natal de redes, tão aclamada por cearenses e turistas, igualmente estará presente nas Praças do Ferreira (25 metros de altura), no Centro e na Praça Portugal (36 metros de altura), na Aldeota.

Projetadas pelos arquitetos Pablyto Leivio e Denise Braga, da DP Arquitetura, as árvores de redes são confeccionadas em lycra branca, proporcionando um efeito luminoso gerado pelos refletores e lâmpadas no período noturno.

Os elementos e a iluminação do Natal de Luz deste ano são inspirados nos traços de Mino Castelo Branco. Nos mais diversos formatos e tamanhos, anjos, estrelas, sinos, pinheiros, jangadas, revoada de pássaros, dentre outros, enfeitarão 33 logradouros e edifícios. Como exemplos, temos Edifício Cineteatro São Luiz, Estoril, Praça Estação das Artes e o Calçadão da Praia de Iracema.

Legenda: Mutidão espera abertura do Natal de Luz Foto: Fabiane de Paula

Ocupar a cidade

Legenda: Ceará Natal de Luz tem abertura na Praça do Ferreira Foto: Fabiane de Paula

A Praça Portugal receberá, mais uma vez, a programação cultural do Ceará Natal de Luz. Por lá, tudo começa em 02 de dezembro, com atividades de sexta a domingo até o dia 23.

Quem se apresenta na primeira noite, às 19h30, é o acordeonista Nonato Lima. No dia 03, às 18h35, quem sobe ao palco é Vannick Belchior, filha de um dos maiores cantores e compositores cearenses.

Legenda: Gratuita, a programação segue até 23 de dezembro com apresentações artístico-culturais e ações focadas no meio ambiente e em sustentabilidade Foto: Thiago Gadelha

Quem também retorna ao Ceará Natal de Luz neste ano é Jorge Vercillo, com show na Praça Portugal no dia 10, às 19h40. Apresentações de grupos de coral e de música instrumental, além de espetáculos teatrais e shows de artistas cearenses, como Isabela Serpa e Carlinhos Palhano, compõem a programação da mostra na PP.

Por fim, a campanha de distribuição de mudas continua. Entre as espécies, estão mudas de caju, acerola, goiaba, palmeira, noni, sapoti, pitanga, ata, graviola, manga, açaí e ipê. Para receber, o interessado deverá levar uma garrafa de 2 litros ou três garrafas de 500ml, de segunda a sábado, das 9h às 19h, e aos domingos, de 16h às 19h.

Legenda: Natal de Luz tem programações musicais e teatrais Foto: Fabiane de Paula

Serviço

Ceará Natal de Luz

Abertura nesta sexta-feira (18), às 17h, na Praça do Ferreira (Rua Floriano Peixoto, Centro). Programação até o dia 23 de dezembro, em diferentes pontos da cidade. Mais informações neste link.

