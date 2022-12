Caetano Veloso e pastor Kleber Lucas lançam louvor 'Deus Cuida de Mim'; assista

Caetano Veloso e o pastor Kleber Lucas lançaram parceria musical inédita no Fantástico, no programa de domingo (4). Juntos, eles cantaram o hino evangélico "Deus Cuida de Mim".

O encontro com cara de ensaio foi em outubro, na casa do Caetano Veloso, no Rio de Janeiro.

Veja clipe de "Deus Cuida de Mim":

“Eu acho que foi Deus. Realmente, é a única coisa que eu posso responder. Eu não sou propriamente religioso, fui criado numa família católica com uma visão religiosa das coisas, mas depois me afastei muito. Na minha juventude, eu era antirreligioso", explicou Caetano sobre o feat.

Kleber Lucas também relatou a emoção de compartilhar o momento com Caetano Veloso. "Foi uma experiência muito especial. Meu filho estava junto, então é uma sensação de que a música, a nossa música brasileira, a nossa brasilidade, ela é geracional”, contou o pastor.

Construção de laços

Ainda na entrevista, Kleber Lucas falou sobre a boa convivência entre a religiões no Brasil.

"Fazemos músicas em setores diferentes, mas temos similaridades. Acho que essa música aponta também para essas pontes que precisam ser construídas, porque algumas foram demolidas, e que mostram que nós juntos podemos construir coisas lindas, belas, maravilhosas e podemos conviver de uma forma pacífica mesmo acreditando em coisas diferentes", explanou Kleber Lucas.