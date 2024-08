Eleições em Fortaleza: conheça as candidaturas oficializadas na disputa pela prefeitura

A disputa pela Prefeitura de Fortaleza neste ano contará com oito candidaturas majoritárias. Com o prazo de convenções partidárias até segunda-feira (5), as últimas chapas foram oficializadas neste fim de semana para concorrer ao pleito municipal.

Esta será a primeira disputa pelo comando da gestão da Capital sem candidaturas femininas liderando as chapas nos últimos 12 anos — e a quarta vez que essa ausência acontece desde 1985.

Conheça as candidaturas oficializadas na disputa pela Prefeitura de Fortaleza por ordem de convenções:

Técio Nunes (Psol)

Legenda: Cindy Carvalho e Técio Nunes Foto: Kid Jr

Estreante na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, Técio Nunes irá representar o Psol na disputa. Ao lado, ele terá Cindy Carvalho (Rede), que iria lançar uma chapa independente, mas resolveram encarar o pleito coligados.

Técio é produtor cultural, secretário de Organização da Executiva Nacional do Psol, presidente do Psol Fortaleza e da Federação Estadual Psol/Rede. Ele também já atuou como assessor parlamentar e assessor político sindical.

As duas siglas conseguiram ainda apoio da Unidade Popular (UP), que tinha como pré-candidato o historiador Haroldo Neto, mas decidiu, na última sexta-feira (2), recuar da decisão e apoiar a chapa de Técio e Cindy.

Evandro Leitão (PT)

Legenda: Evandro Leitão e Gabriella Aguiar Foto: Thiago Gadelha

Estreante nas disputas majoritárias, o petista terá como candidata a vice-prefeita a deputada estadual Gabriella Aguiar (PSD). A chapa foi oficializada na manhã deste sábado (2), em um evento no Centro de Formação Olímpica (CFO) que contou com a presença do presidente Lula (PT).

Evandro tem como aliados de peso o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e o governador Elmano de Freitas (PT). O grupo ainda recebe apoio de lideranças de outras siglas, como o senador Cid Gomes (PSB) e o deputado federal Eunício Oliveira (MDB). Siglas como o Republicanos e o PP também estão na coligação representada pelo petista.

Evandro é presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), onde exerce o terceiro mandato consecutivo de deputado estadual. O petista já integrou os quadros do PDT, mas rompeu com a sigla na disputa eleitoral de 2022. Evandro também já foi presidente do Ceará Sporting Club.

Capitão Wagner (União)

Legenda: Wagner Mendes e Edilene Pessoa Foto: Kid Jr

Indo para a terceira disputa pela Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner é ex-deputado federal e estadual, ex-vereador e, atualmente, preside o União Brasil Ceará. Ele terá como vice na chapa a conselheira tutelar Edilene Pessoa​. O político acumula sucessos nas disputas pelo Legislativo, sendo o vereador mais votado no pleito de 2012, o deputado estadual com melhor desempenho em 2014 e o deputado federal mais votado do Ceará em 2018.

Contudo, nas disputas majoritárias, ele não teve o mesmo sucesso. Em 2016, foi derrotado no segundo turno por Roberto Cláudio (PDT), nas eleições seguintes, perdeu para José Sarto (PDT).

Diferentemente de 2020, quando recebeu apoio até do então presidente Jair Bolsonaro (PL), Wagner disputará com chapa pura, sem partidos coligados. Como principais aliados, tem nomes do próprio União Brasil, como o deputado federal Danilo Forte e o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa.

Eduardo Girão (Novo)

Legenda: Eduardo Girão ao lado de Silvana Bezerra Foto: Fabiane de Paula

Com a candidatura oficializada na manhã do sábado, o senador Eduardo Girão é outro nome na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Ele sairá para o pleito encabeçando uma chapa pura, que terá como candidata a vice-prefeita Silvana Bezerra de Menezes, viúva do ex-governador Adauto Bezerra.

Atualmente, o político exerce o primeiro mandato no Senado Federal, vaga que conquistou já na primeira vez em que disputou cargo público, em 2018, impedindo a reeleição do então senador Eunício Oliveira. Na Casa, ele ganhou projeção nacional durante a CPI da Covid e pela defesa de investigações contra o Supremo Tribunal Federal (STF).

Antes de se filiar ao Novo, o político tem passagem pelo Pros (onde foi eleito senador) e pelo Podemos. Hoje, ele é o único representante do Novo no Senado. Girão é empresário e já presidiu o Fortaleza Esporte Clube.

Chico Malta (PCB)

Legenda: Chico Malta terá como vice o operário Roberto Santos Foto: Fabiane de Paula

O Partido Comunista Brasil (PCB) também oficializou no sábado a chapa liderada pelo militante Chico Malta. Quem acompanha ele na composição é Roberto Santos, operário e diretor do Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil de Fortaleza e Região Metropolitana.

Malta é um dos quadros mais tradicionais do PCB. Ele se filiou pela primeira vez à sigla em 1979 e tem um extenso currículo de atuação no terceiro setor, como o Sindicato dos Bancários, o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e a Associação dos Advogados Trabalhistas do Ceará.

Atualmente, ele é secretário de Organização da legenda. Em 2022, o político disputou pela primeira vez um cargo majoritário, quando tentou ser governador do Ceará. À época, ele recebeu cerca de 3 mil votos, ficando em quarto lugar, com 0,06% dos votos válidos.

André Fernandes (PL)

Legenda: André Fernandes e Alcyvania Pinheiro Foto: Ismael Soares

Outro estreante na busca pela Prefeitura de Fortaleza é o deputado federal André Fernandes, que anunciou como candidata a vice-prefeita a advogada Alcyvania Pinheiro. A dupla também sairá para a disputa em uma chapa pura.

O político, que oficializou a candidatura na sexta-feira (2), aposta no apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para atrair o eleitorado da Capital. André tem um histórico de bons resultados nas disputas pelo Legislativo. Em 2018, quando concorreu pela primeira vez, foi o deputado estadual mais votado no Ceará naquele ano. Em 2022, reconquistou o título, mas na disputa para a Câmara dos Deputados.

Antes de ser parlamentar, ele ganhou projeção a partir de vídeos políticos e humorísticos que produzia para o Youtube. Entre os principais aliados no Ceará, Fernandes tem o deputado estadual Carmelo Neto, presidente do PL no Estado, a deputada estadual Dra. Silvana e o esposo dela, o deputado federal Dr. Jaziel.

José Sarto (PDT)

Legenda: Sarto (PDT) e Élcio Batista (PSDB) formarão chapa juntos novamente na disputa pela Prefeitura de Fortaleza Foto: Ismael Soares

Candidato à reeleição, o prefeito José Sarto oficializou a chapa eleitoral no último domingo (28). O pedetista encara a disputa para se manter por mais quatro anos no cargo ao lado do atual vice-prefeito, Élcio Batista (PSDB).

Desta vez, Sarto enfrenta um cenário com forças políticas reconfiguradas após o rompimento entre PT e PDT no Ceará. Mesmo as duas siglas tendo um histórico de oposição na Capital, a nível estadual, o prefeito contou com aliados petistas em 2020, o que não ocorrerá neste ano.

Contudo, o político tem nomes de peso ao seu lado, como o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) e o ex-ministro e o ex-governador Ciro Gomes (PDT). Sarto tem ainda uma ampla base de apoio entre os vereadores. Antes de ser prefeito da Capital, ele acumulou uma longa experiência no Legislativo, sendo vereador de Fortaleza e exercendo sete mandatos como deputado estadual, inclusive presidindo a Casa.

Zé Batista (PSTU)

Legenda: Zé Batista e Malu Costa Foto: Kid Junior

No sábado (27), o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) de Fortaleza confirmou a candidatura dos sindicalistas Zé Batista, para prefeito, e Maria de Lourdes Gonçalves da Costa, a Malu Costa, como vice-prefeita.

O PSTU faz chapa pura, sem coligação com nenhuma outra legenda. Zé Batista, além de atuar na direção do partido, é operário da construção civil e coordenador licenciado da Executiva Nacional da Central Sindical e Popular (CSP-Conlutas).

Ele foi o candidato ao Governo do Ceará em 2022 e concorreu a uma cadeira de vereador na eleição de 2020 — pela mesma organização partidária, em ambas as oportunidades.