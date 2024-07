Girão escolhe viúva de ex-governador como candidata a vice-prefeita do Novo

O senador Eduardo Girão (Novo), pré-candidato a prefeito de Fortaleza, anunciou que sua companheira de chapa no pleito será Silvana Bezerra de Menezes. Ela é viúva do ex-governador Adauto Bezerra, que integrou a tríade de coronéis — junto com Virgílio Távora e César Cals — que governou o Ceará durante a ditadura militar.

Segundo Girão, a escolha da vice saiu de um “grupo multidisciplinar”, sob coordenação do empresário Geraldo Luciano, que articula a chapa do Novo.

“Silvana é uma idealista, ela tem uma entrega… Ela não tem necessidade de estar na política, ela está saindo da indignação para vir para a ação, para ajudar seus conterrâneos. Ela é da área da saúde, é dentista, mas não precisava estar atendendo com a vida estruturada que ela tem, mas ela atende. Ela poderia estar morando em qualquer outra cidade, vamos combinar, mas ela não quer outra cidade para morar, ela quer uma nova Fortaleza” Eduardo Girão (Novo) Senador e pré-candidato a prefeito de Fortaleza

Ele ainda reforçou que a companheira de chapa é defensora “da vida, da ética e da liberdade”.

Silvana Bezerra de Menezes

Já Silvana disse que passou a repensar a vida desde que Girão a convidou para integrar a chapa.

“Repensei o que a vida quer de mim. Quantas mulheres de valor tem nesta cidade e ele lembrar de mim, sem eu nunca ter feito uma propositura de estar junto dele para ser notada? Não é do homem, isso vem de Deus”, justificou.

A pré-candidata a vice-prefeita conclamou que outras pessoas saiam “da zona de conforto para lutar pelos que tiveram menos oportunidade”.