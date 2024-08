Psol oficializa candidatura de Técio Nunes à Prefeitura de Fortaleza

O Psol realiza convenção, na manhã deste domingo (4), para oficializar Técio Nunes como candidato à Prefeitura de Fortaleza. No histórico Teatro São José, além da Rede Sustentabilidade, com o qual o Psol é federado, o produtor cultural ainda ganhou apoio da Unidade Popular (UP).

Na sexta-feira (2), em convenção no auditório do Curso de História da Universidade Federal do Ceará (UFC), a UP retirou a pré-candidatura de Haroldo Neto a prefeito de Fortaleza e decidiu apoiar a pré-candidatura de Técio Nunes.

A candidata a vice na chapa é a presidente da Rede no Ceará, Cindy Carvalho. Na convenção, ela criticou o fato de a disputa pela Prefeitura de Fortaleza ter apenas homens na cabeça de chapa e disse ter questionado essa decisão dentro da federação.

"Não esperem que eu seja coadjuvante de nada, porque o meu partido eu questionei. (...) Entendo e respeito totalmente a federação e questiono a federação também. Porque eu disse: 'vamos eleger uma mulher, porque só tem homem'. Como todo respeito aos homens, acho que chegou a nossa vez", disse Cindy.

Durante o evento, também foram oficializados as chapas de candidatos a vereadores. Líderes e apoiadores das siglas envolvidas estiveram presentes na convenção.

Em fevereiro deste ano, quando Nunes foi anunciado pré-candidato, a direção partidária justificou o lançamento da pré-candidatura como parte de um encaminhamento do diretório nacional, que prezou pela autonomia do Psol nas unidades da federação. No âmbito estadual e nacional, a sigla compõe a base do governo Elmano de Freitas (PT) e integrou a frente ampla que elegeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Presidente do Psol aborda ampliação de bancada

Em discurso, Alexandre Uchôa, presidente do Psol no Ceará, relatou a necessidade de abrir espaço para novos nomes do partido no poder municipal na luta contra o conservadorismo.

"As eleições de Fortaleza é o nosso desafio, é a nossa arena atual desse combate. Se a gente não cuidar, a gente vai ter uma bancada extremamente conservadora. As forças de resistência vão ter que lutar muito, ocupar todas as esquinas, ocupar todos os territórios onde a gente puder estar. Porque a parte pior disso é que, se a gente não vence nas urnas, a gente tem um parlamento que vai votar tudo que há de ruim contra a classe trabalhadora", ressaltou Uchôa.

No encontro com os apoiadores, o presidente do Psol Ceará frisou ainda os problemas de Fortaleza ligados à desigualdade social, especulação imobiliária, ausência de creches e o enfrentamento para se conseguir um exame na rede municipal de saúde.

Quem são Técio Nunes e Cindy Carvalho?

O produtor cultural e empreendedor social Técio Nunes é presidente do Psol Fortaleza e da Federação Estadual Psol/REDE. Ele também já atuou como assessor parlamentar e assessor político sindical.

Cindy Carvalho é presidente do partido Rede Sustentabilidade no Ceará. Ela também é conselheira do Conselho Estadual da Juventude no Ceará (Conjuce) e do Conselho Municipal de Juventude (CMJ).