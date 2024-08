'Não espere que eu seja coadjuvante de nada', diz Cindy, vice na chapa do Psol em Fortaleza

Candidata a vice na chapa do Psol à Prefeitura de Fortaleza, Cindy Carvalho afirmou que não será "coadjuvante" no pleito. "Não espere que eu seja coadjuvante de nada", avisou a política, que é presidente da Rede Sustentabilidade no Ceará.

À frente da chapa, ao lado dela, está o produtor cultural Técio Nunes. Ele foi anunciado pelo Psol neste domingo (4), em convenção partidária no Teatro São José, como o candidato ao cargo de chefe do Executivo municipal.

A decisão de ter um homem na cabeça de chapa foi questionada pela candidata. "O meu partido, eu questionei. [...] Entendo e respeito totalmente a federação e questiono a federação também. Porque eu disse: 'Vamos eleger uma mulher, só tem homem'. Com todo respeito aos homens, mas acho que chegou a nossa vez", declarou.

Cindy aproveitou ainda para divulgar as mulheres que integram a Rede e pediu que mais mulheres sejam eleitas. "Chegou a nossa vez de fazer história. Homem por homem, a gente já está vendo vários. Elejam mulheres", discursou ela.

No momento, a presidente da Rede também lamentou a morte de um integrante do partido neste domingo.

