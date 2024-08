UP retira pré-candidatura de Haroldo Neto à Prefeitura de Fortaleza e anuncia apoio ao Psol

A Unidade Popular (UP) anunciou, nesta sexta-feira (2), que não irá mais concorrer ao pleito eleitoral pelo comando da Prefeitura de Fortaleza. O partido, que havia lançado o historiador Haroldo Neto para a disputa, agora irá apoiar a chapa majoritária do Partido Socialismo e Liberdade e da Rede Sustentabilidade, encabeçada pelo pré-candidato a prefeito e produtor cultural Técio Nunes (Psol) e pela ambientalista e pré-candidata a vice-prefeita Cindy Carvalho (Rede).

A decisão foi comunicada pela secretária do UP Fortaleza, Catarina Matos, em entrevista concedida durante a convenção municipal. De acordo com ela, houve uma avaliação conjunta dos integrantes do partido de que deveria haver uma união de legendas da “esquerda radical” para fazer frente a candidaturas de direita que estão sendo colocadas na corrida eleitoral.

“A gente entendeu a importância da esquerda radical se unir para que a gente possa fazer frente, a denúncia de que tipo de candidaturas são essas, então a gente tomou a decisão de apoiar para prefeito o Técio (Nunes), companheiro do Psol”, salientou a partidária.

Segundo ela, a UP “vai apoiar essa candidatura para a unidade da esquerda, no sentido de combater o fascismo” na capital cearense e “não permitir que essas candidaturas avancem e sejam eleitas”. No entendimento dos correligionários da sigla, a eleição de políticos da direita seria “um retrocesso para a população”.

O nome do historiador havia sido anunciado em maio, após uma plenária do partido. Com a desistência do membro da Unidade Popular, ele agora será postulante a uma vaga na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

“O companheiro Haroldo vai ser reencaminhado para uma candidatura da proporcional, vai ser candidato a vereador. E o nosso programa será divulgado para a população fortalezense”, concluiu Catarina Matos.

Este é o terceiro pleito ao qual a UP concorrerá. Registrado na Justiça Eleitoral em 2019, a agremiação participou das eleições de 2020 em Fortaleza, com Paula Colares, e de 2022 no Estado, com Serley Leal.