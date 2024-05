UP lança historiador Haroldo Neto como pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza

A Unidade Popular pelo Socialismo (UP) anunciou, nesta terça-feira (14), pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza nas eleições desse ano. Trata-se do historiador Haroldo Neto, escolhido em plenária do partido. A legenda também vai às urnas neste ano em busca da Prefeitura de Juazeiro do Norte, com a professora Sued Carvalho, presidente do diretório estadual.

Este é o terceiro pleito ao qual a UP concorre. Registrado na Justiça Eleitoral em 2019, participou das eleições de 2020 em Fortaleza, com Paula Colares, e de 2022 no Estado, com Serley Leal.

Veja também PontoPoder Disputa pela Prefeitura de Fortaleza em 2024 pode ser a primeira sem mulher candidata em 12 anos PontoPoder Apenas três vereadores de Fortaleza foram eleitos com mais de 50% dos votos no mesmo bairro, em 2020

Quanto a Haroldo, há bagagem como educador popular e militante do Movimento Luta de Classes (MLC). Para ele, a intenção da sua empreitada é apresentar um programa que enfrente os interesses de grupos econômicos mais favorecidos de Fortaleza.

“Nosso objetivo é apresentar quem são os verdadeiros responsáveis pelas mazelas que o nosso povo enfrenta, além de fazer uma ampla campanha de denúncia dos candidatos da extrema-direita que buscam instaurar uma nova ditadura militar no país, para destruir os poucos direitos que os trabalhadores ainda tem e enriquecer ainda mais os generais e a grande burguesia”, disse em nota enviada pelo partido.

Cenário em Fortaleza

Com mais uma confirmação de pré-candidatura, o cenário eleitoral na Capital segue sem mulheres encabeçando chapas majoritárias. Esta é a primeira vez que isso acontecesse em 12 anos.

Até agora são sete pré-candidatos à Prefeitura. Além de Haroldo, há o atual prefeito José Sarto (PDT), o deputado estadual Evandro Leitão (PT), o produtor cultural Técio Nunes (Psol), o ex-deputado Capitão Wagner (União), o deputado federal André Fernandes (PL) e o senador Eduardo Girão (Novo).