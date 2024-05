Nascido, criado e residente do bairro até hoje: esse é um roteiro comum na história de vereadores que devem a um mesmo bairro mais da metade dos votos conquistados em 2020 — e que os elegeram para a Câmara Municipal de Fortaleza.

Fábio Rubens (PDT) e Germano He-man (Mobiliza) assumiram o mandato ainda em 2021, enquanto Veríssimo Freitas (Agir) tomou posse apenas em 2023 — substituindo Carmelo Neto (PL), eleito deputado estadual em 2022. Em comum, os três parlamentares possuem uma concentração de mais da metade dos próprios votos nas últimas eleições municipais em um único bairro.

Esta reportagem integra série do Diário do Nordeste sobre o desempenho eleitoral dos candidatos a vereador de Fortaleza em 2020 e o que isso pode indicar para a disputa eleitoral em 2024.

Germano He-man é o recordista: quase 74% dos votos saíram do Vila União, de onde ele é "nascido, criado e moro lá até hoje". No total, foram 2.332 votos no bairro — do total de 3.157 que recebeu na eleição.

Ele lembra que trabalhava como vendedor de queijo "de porta em porta". Apenas no Vila União, ele passava pelo menos três vezes por semana. "E perguntava quem estava gostando do bairro, perguntando quem estava satisfeito", relembra.

Em resposta às reclamações, costumava perguntar aos clientes se teria o apoio deles, caso se candidatasse a vereador. "Graças a Deus, abraçaram a ideia", celebra. Com a eleição para o mandato de vereador, diz ter focado não apenas em levar políticas públicas para o bairro e os arredores, mas também na criação de projetos sociais na região.

Legenda: (1) Germano He-man; (2) Veríssimo Freitas; (3) Fábio Rubens Foto: Érika Fonseca/ CMFor

Um caminho inverso ao feito por Veríssimo Freitas. Morador do Vila Velha há 31 anos, ele encabeçou um projeto social focado, principalmente, em oferecer aulas de dança para crianças e jovens da comunidade. Um trabalho inspirado no projeto do qual ele mesmo participou por quase oito anos, quando era adolescente.

A candidatura, explica, foi um "pedido" de moradores do bairro. "Eu não tinha interesse político, mas a comunidade se comprometeu junto comigo. (...) Um dos pontos-chave (para ser eleito) foi o abraço da comunidade", explica. Com isso, em 2020, ele conquistou mais de 61% dos votos apenas no bairro Vila Velha — equivalente a 1.365 votos.

O vereador Fábio Rubens também teve uma votação expressiva em único bairro. Dos mais de 6,8 mil votos que o parlamentar conquistou em 2020, 53,9% foram do Prefeito José Walter — o equivalente a 3.677 votos. O Diário do Nordeste procurou o vereador para conversar sobre a atuação dele no bairro, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.

Votação por bairro

Os dados são de levantamento feito pelo Diário do Nordeste a partir de informações do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) sobre a votação nas eleições municipais de 2020, conforme os bairros de Fortaleza.

A concentração de votos no bairro em que foi mais votado muda de acordo com o parlamentar. Existem casos — como o de Fábio Rubens, Germano He-Man e Veríssimo Freitas — em que mais da metade dos votos foi conquistada apenas em um bairro.

Em outros casos, o parlamentar conquistou mais de 30% da votação em um único território. É o caso de Adail Júnior (PDT), do qual 33% da votação foi obtida no Antônio Bezerra; Estrela Barros (PSD), que teve 32% dos votos vindos do Cristo Redentor; e PP Cell (PDT), para o qual Conjunto Palmeiras foi responsável por 36,2% dos votos.

No entanto, a votação de outros vereadores foi mais pulverizada. Com isso, mesmo o bairro em que foram mais votados representou um percentual baixo do total de votos que tiveram em 2020.

É o caso de vereadores como Elpídio Nogueira (PDT), Dr. Vicente (PT), Inspetor Alberto (PL), Júlio Brizzi (PT), Lúcio Bruno (PDT), Priscila Costa (PL) e Ronaldo Martins (Republicanos). No caso deles, menos de 5% da votação se concentra no bairro em que foram mais votados.

O foco ou pulverização de votos pela cidade reflete os diferentes perfis de vereadores. A explicação é da socióloga e integrante do Laboratório de Estudos em Política, Eleições e Mídia (Lepem/UFC), Paula Vieira.

Parlamentares com uma base eleitoral mais ideológica, com a defesa de bandeiras — como saúde, educação, segurança ou meio ambiente — e aqueles ligados a setores religiosos costumam ter uma votação fragmentada no território da cidade. Por outro lado, vereadores com maior vínculo territorial, costumam ter uma votação concentrada em um mesmo bairro ou em um conjunto de bairros vizinhos, explica a pesquisadora.

"Essas divisões não significam que (o vereador) tem só um perfil, mas predomina mais uma divisão do que outra", ressalta.

Representatividade

A ligação de vereadores com territórios específicos da cidade não é incomum. Professor do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade Estadual do Ceará (Uece), Raulino Pessoa Júnior aponta que as pessoas "vivem e se desenvolvem em determinados espaços geográficos".

Portanto, existe uma demanda por uma representação que atenda às necessidades ligadas àquele território. E, em muitos casos, essa representação acaba virando "o grande motor da atividade política" do parlamentar.

No caso dos vereadores de Fortaleza, a ampla votação obtida em 2020, em um único bairro, refletiu na atuação dos parlamentares ao longo do mandato.

O mais relevante, no entanto, é a própria vivência dentro da comunidade, consideram os parlamentares. A relação direta entre vereador e bairro é de "uma importância absurda", resume Veríssimo Freitas. "A gente está sempre buscando melhorias, porque sabe o quanto é necessário", completa.

"É tão necessário ter alguém que vive as necessidades no dia a dia. Quando alguém é um vereador que vem da periferia, que já pegou fila no posto, pegou transporte público, vivenciou as adversidades da comunidade, é diferente", reforça.

Germano He-man fala a respeito do lugar de mediação ocupado pelos vereadores — um elo entre a comunidade e a Prefeitura. "A gente tem condições de levar os pedidos do povo até o Poder Executivo e batalhar para poder executar, pelo menos, a maioria deles", afirma.