Candidato do Psol, Técio diz ter superado divergências e ressalta chapa negra: 'Muito significativo'

Oficializado como candidato do Psol à Prefeitura de Fortaleza neste domingo (4), o produtor cultural Técio Nunes afirmou ter superado divergências internas dentro do partido e reforçou a importância de fazer parte da única chapa negra da disputa neste ano. Presidente Municipal da legenda, essa é a primeira vez que ele irá concorrer a uma eleição.

A chapa da Federação Psol/Rede é composta por ele e pela presidente da Rede Sustentabilidade no Ceará, Cindy Carvalho, candidata a vice. Eles também possuem o apoio da UP na coligação majoritária.

"Um partido que tem divergência é um partido que tem debate, é um partido vivo, não é um partido burocratizado, com dono, com seus caciques. Psol vive e tem muita potência exatamente pela sua capacidade de fazer debate, e hoje nossa convenção mostra um pouco disso, a capacidade do partido ter as divergências, mas guardar para os processos internos e se preparar para enfrentar as adversidades fora dele" Técio Nunes Candidato do Psol à Prefeitura de Fortaleza

Nunes ressaltou, ainda, que "é muito significativo" fazer parte da única chapa negra que vai concorrer ao pleito pelo comando do Paço Municipal. Por serem militantes e da periferia da Cidade, ele aponta que a postulação vai aprofundar debate de temas que impactam diretamente na vida da população mais carente.

"Eu acho que tem tudo diferente (nossa candidatura das demais). Somos a única chapa negra desse debate eleitoral, acho que isso não é um detalhe, é muito significativo. Para além disso, tem o nosso programa. Qual é a candidatura que vai debater centralmente a questão do meio ambiente em Fortaleza e como o meio ambiente se relaciona com as comunidades? Como as comunidades, as periferias sofrem com essa crise climática? Nós vamos estar falando sobre isso", destacou.

'Consciência política'

Em seu discurso, o produtor cultural ressaltou, ainda, a importância de os militantes, correligionários e apoiadores terem "consciência política" para fazer a candidatura avançar pela Cidade. Ele disse que chegou a pensar em desistir da candidatura diante de adversidades e pressões internas e externas.

"Eu estou encarando essa tarefa contra tudo e contra todos, com muitas adversidades e limitações, mas eu não estou aqui só por mim, eu estou aqui porque eu cansei de ver os nossos tombarem na periferia", frisou.

A convenção da Federação Psol/Rede foi realizada no Teatro São José, na Rua Rufino de Alencar, no Centro de Fortaleza. Na ocasião, também foi lançada a chapa de vereadores. Durante o evento, Cindy Carvalho comunicou que recebeu a notícia de que o pré-candidato a vereador da Rede Wellington Mesquita faleceu neste domingo, vítima de um infarto.

As agremiações fizeram um minuto de silêncio em homenagem ao correligionário.