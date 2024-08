PCB oficializa advogado Chico Malta para a disputa pela Prefeitura de Fortaleza

Em convenção realizada, neste sábado (3), o Partido Comunista Brasileiro (PCB) oficializou a candidatura do militante Chico Malta para a disputa pela Prefeitura de Fortaleza, ao lado do operário Roberto Santos, que irá compor a chapa como candidato a vice.

A convenção ocorreu no Comitê do Poder Popular, na Av. da Universidade, no bairro Benfica. Advogado, ex-bancário e um dos quadros mais tradicionais do PCB, essa é a segunda vez que Malta disputa uma eleição, sendo a primeira para o Executivo da Capital. Em 2022, ele foi candidato ao Governo do Estado.

No evento deste sábado, Chico Malta disse que o PCB, partido centenário, resolveu lançar candidatura própria a prefeito da Capital e destacou que a prioridade será “o povo pobre”. Ele também reforçou que a candidatura terá a classe trabalhadora “à frente de todo esse processo”.

Na convenção, ele criticou o que chamou de contradições terríveis da cidade de Fortaleza com as desigualdades no acesso à moradia, saúde e cultura. Também reforçou que a “candidatura do PCB vai enfrentar a extrema-direita e as forças conservadoras”.

Legenda: A convenção ocorreu no Comitê do Poder Popular, na Av. da Universidade Foto: Fabiane de Paula

O candidato disse que, nesta campanha, o partido pretende apresentar à população de Fortaleza propostas concretas para a solução de problemas históricos. Uma das proposições já mencionada por ele é a fábrica de moradias, que, segundo Chico, “irá resolver o problema de famílias que precisam de habitação”.

Outro tema abordado foi o enfrentamento à violência, que embora, destaca ele, não seja uma responsabilidade direta e isolada do município, pode ser tratado pela Prefeitura “sobre outra ótica que não seja somente a repressão”.