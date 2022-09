Chico Malta: conheça o candidato a Governador do Ceará em 2022

Militante comunista há mais de 40 anos, Francisco Raimundo Malta de Araújo, o Chico Malta, é o candidato do Partido Comunista Brasileiro (PCB) para a disputa pelo Executivo Estadual deste ano. Aos 57 anos, essa é a primeira eleição que Chico Malta disputa, conforme consta na Justiça Eleitoral.

Nascido em Fortaleza, sua militância se dá principalmente na Capital.

Partido político e número

A postulação de Chico Malta foi homologada em 4 de agosto pelo PCB, em convenção que também oficializou dois candidatos a deputado federal. O número dele é o 21.

Legenda: Chico Malta é militante comunista há mais de 40 anos Foto: Divulgação

Cargos públicos

Advogado e ex-bancário com forte atuação em entidades da categoria, o postulante do PCB já foi diretor do Sindicato dos Bancários do Ceará de 1988 a 2000 e participou da fundação da Casa de Amizade Brasil-Cuba do Ceará, em 1991, do qual é vice-presidente atualmente. Além disso, é conselheiro da Associação dos Advogados Trabalhista do Estado (Atrace). Não exerceu cargos eletivos.

Vice

Como vice, Chico Malta tem o eletricista Nauri Araújo, também do PCB. Eles concorrem sem coligação.

Apoios políticos

O candidato se lançou na disputa em chapa pura. Ou seja, sem apoios partidários.

Propostas e plano de governo

Contrário a reformas neoliberais, o plano de Governo de Chico Malta tem mais propostas voltada para o cenário nacional do que para o estadual. No documento, ele destaca a revogação de reformas, redução de jornada de trabalho para os trabalhadores, além de reajustes automáticos a serem concedidos de acordo com a inflação.

Na Educação, ele propõe a lei da reforma cívico-militares e do Novo Ensino Médio. Na Saúde, sua pauta é voltada que desfazer privatizações e contratos com Organizações Sociais (OSs) no setor.

Saúde Pública : Expansão do sistema público de saúde, com a reversão das privatizações e revogação dos contratos de todas as OSs no setor, bem como estatização de todo o setor privado de saúde, incluindo a rede de assistência (hospitais, serviços ambulatoriais, de apoio diagnóstico e terapêutico), setores de pesquisa e produção de fármacos, imunobiológicos, hemoderivados e de insumos, indústria de material médico-hospitalar e de equipamentos;

: Expansão do sistema público de saúde, com a reversão das privatizações e revogação dos contratos de todas as OSs no setor, bem como estatização de todo o setor privado de saúde, incluindo a rede de assistência (hospitais, serviços ambulatoriais, de apoio diagnóstico e terapêutico), setores de pesquisa e produção de fármacos, imunobiológicos, hemoderivados e de insumos, indústria de material médico-hospitalar e de equipamentos; Educação : Revogação da Reforma do Ensino Médio e da lei das escolas cívico-militares. Criação de um programa nacional de alimentação escolar para toda a educação básica. Fim do vestibular e estatização das instituições de ensino superior;

: Revogação da Reforma do Ensino Médio e da lei das escolas cívico-militares. Criação de um programa nacional de alimentação escolar para toda a educação básica. Fim do vestibular e estatização das instituições de ensino superior; Combate ao desemprego: Redução da jornada de trabalho semanal para 30 horas sem a redução do salário real, com reajuste automático e indexação aos níveis da inflação, para promover a criação de postos de trabalho e melhorar a qualidade de vida das trabalhadoras e dos trabalhadores, fomentando ainda um debate nacional sobre a semana de 4 dias de trabalho. Abertura de concursos públicos para provimento das vagas hoje existentes e expansão dos serviços essenciais.

Declaração de bens

Entre os candidatos que concorrem ao pleito, o comunista é o que tem o menor patrimônio declarado à Justiça Eleitoral – apenas uma casa, no valor de R$ 90 mil.