Novo oficializa Eduardo Girão como candidato à Prefeitura de Fortaleza

O partido Novo oficializou, neste sábado (3), a candidatura do senador Eduardo Girão para a Prefeitura de Fortaleza. A odontóloga e empresária Silvana Bezerra foi escolhida para compor a chapa como candidata à vice-prefeita.

A convenção foi realizada no Hotel Mareiro, na Avenida Beira Mar. Durante entrevista no evento, Eduardo Girão destacou que sua candidatura tenta quebrar um 'ciclo' na gestão da Capital, que estaria 'saturado'.

Veja também PontoPoder Girão escolhe viúva de ex-governador como candidata a vice-prefeita do Novo PontoPoder Novo lança pré-candidatura de Eduardo Girão à Prefeitura de Fortaleza

"Nós temos andado pelos bairros, não de hoje, há muito tempo, acompanhando cada centavo das emendas parlamentares. E a gente vê o povo largado. Nós não conseguiríamos colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo sabendo que poderíamos colaborar com o novo projeto para Fortaleza”, afirmou.

Girão também comentou a escolha da candidata a vice, anunciada na última semana. “Quem conhece a história da Silvana, sabe do valor que ela tem. É uma mulher que defende a vida, defende a família, a ética, a liberdade. É muito coerente”, afirmou o candidato.

Legenda: Convenção partidária do Novo neste sábado (3) oficializou candidatura de Eduardo Girão Foto: Fabiane de Paula

Silvana Bezerra de Menezes é viúva do ex-governador Adauto Bezerra. Segundo Girão, a escolha saiu de um 'grupo multidisciplinar, coordenado pelo empresário Geraldo Luciano.

CANDIDATURAS DE DIREITA

Eduardo Girão descartou um eventual apoio a outras candidaturas alinhadas à direita na disputa pela Prefeitura, como as do União Brasil e PL.

“Existe um alinhamento maior tanto com André Fernandes como com Capitão Wagner, em relação ao outro espectro, do PT e PDT. Mas nós acreditamos que a gente possa ir para o segundo turno e receber de braços abertos esses candidatos”, afirmou.

O candidato disse ainda que a chapa não tem em mente outras eleições. "Nós estamos pensando na população de Fortaleza. Não estamos pensando em projeto para 2026, em ser deputado mais votado em 2026. Estou fora do Senado a partir de 2026, ou assumindo a Prefeitura a partir de janeiro", afirmou.