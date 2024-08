Conselheira tutelar Edilene Pessoa é anunciada vice de Capitão Wagner em Fortaleza

O União Brasil oficializou, na manhã deste sábado (3), Edilene Pessoa como candidata a vice-prefeita ao lado de Capitão Wagner (União), que concorre ao cargo de prefeito de Fortaleza. Ela é conselheira tutelar da Capital, nutricionista e defende a bandeira da infância e da juventude. Ela se disse "surpresa" com a definição, apesar de a conversa ocorrer "há algumas semanas".

"Nos deparamos com uma vulnerabilidade social muito grande na nossa cidade. Isso que nos incentivou a estar do lado do Capitão Wagner e enfrentar os desafios que virão pela frente. [...] Escolhemos o União Brasil porque é um partido equilibrado, o Capitão Wagner é uma pessoa equilibrada. Nós estamos precisando de equilíbrio na nossa cidade", disse a candidata.

Edilene é lotada no Conselho Tutelar VII e pediu afastamento da função pelo período de 6 de julho a 6 de outubro para "concorrer a cargo eletivo". O afastamento foi oficializado em publicação no Diário Oficial de Fortaleza do dia 10 de julho, quando um conselheiro tutelar suplente foi convocado para ocupar a vaga. Ela foi eleita conselheira em 2023, com 1656 votos e tomou posse em 2024.

A convenção do União Brasil em Fortaleza contou com a presença de lideranças como o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União Brasil); o ex-governador Lúcio Alcântara (União); os deputados federais Dayany Bittencourt (União) e Danilo Forte (União), além de parlamentares e vereadores do partido.

"Ela não foi escolhida só por ser mulher, só por questão de gênero porque eu não faria isso jamais. É uma profissional de saúde que é nutricionista, que tem como principal bandeira a defesa da infância e da juventude", anunciou Capitão Wagner.

Antes do evento, o candidato afirmou à imprensa que a sua companheira de chapa seria uma mulher, que estava definida desde a semana passada, mas que preferiu fazer o comunicado apenas neste sábado para aumentar a expectativa.

Quem é Edilene Pessoa

Edilene Pessoa, candidata a vice-prefeita na chapa de Capitão Wagner, define-se como "serva do Deus altíssimo, esposa, mãe, mulher e conselheira tutelar de Fortaleza".

Além de integrar o Conselho Tutelar VII – que abrange os bairros Quintino Cunha, Olavo Oliveira, Antônio Bezerra, Padre Andrade, Presidente Kennedy, Vila Ellery, Monte Castelo, São Gerardo, Parquelândia, Amadeu Furtado, Parque Araxá, Rodolfo Teófilo e Farias Brito – ela é nutricionista.