União Brasil oficializa candidatura de Capitão Wagner à Prefeitura de Fortaleza

O União Brasil oficializa, na manhã deste sábado (3), a candidatura do presidente do partido no Ceará, Capitão Wagner, à disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Essa é a terceira vez que ele vai concorrer ao comando do Paço Municipal.

A cerimônia ocorre no Ginásio do Colégio Tiradentes, localizado na Av. Duque de Caxias, 1452, no Centro.

Parlamentares do União estarão presentes no evento, dentre eles os deputados estaduais Sargento Reginauro e Felipe Mota, e o federal Danilo Forte.

Capitão Wagner

Policial militar da reserva, Wagner Sousa Gomes, o Capitão Wagner, iniciou a carreira política em 2010, quando concorreu pela primeira vez a uma vaga na Assembleia Legislativa do Ceará. Naquele ano, não conseguiu alcançar a titularidade, mas ficou no rol de suplentes do PR (atual PL).

Todavia, foi entre 2011 e 2012 que ele ganhou notoriedade pública, ao se destacar como uma das lideranças do motim da Polícia Militar realizado durante o então Governo de Cid Gomes (PSB). Em outubro de 2012, foi eleito o vereador mais votado da Capital, com 49.655 votos, tendo como principal pauta a Segurança Pública. Com o rompimento da então prefeita Luizianne Lins (PT) com o Governo de Cid Gomes naquele pleito, Wagner chegou a declarar apoio para a candidatura petista de Elmano de Freitas, no segundo turno, contra Roberto Cláudio (à época do PSB).

Depois disso, continuou despontando como recordista de votos nos pleitos que concorreu para cargos no Legislativo. Em 2014, foi o deputado estadual mais votado e, em 2018, o deputado federal cearense mais votado.

Em meio aos mandatos proporcionais, concorreu duas vezes à Prefeitura de Fortaleza: em 2016 e em 2020. Em ambas eleições, conseguiu chegar ao segundo turno, mas não saiu vitorioso. Em 2022, candidatou-se pela primeira vez ao comando do Palácio da Abolição, mas ficou em segundo na disputa ainda no primeiro turno. Sem cargo eletivo, atuou como secretário da Saúde de Maracanaú de fevereiro de 2023 a março de 2024, quando saiu para se preparar à disputa na Capital.

Ao todo, ele passou por três agremiações nesse período: PR (atual PL), 2009 a 2018; Pros (fundido ao Solidariedade), de 2018 a 2022, e União Brasil (sigla criada em 2022, após fusão do PSL e DEM), onde segue até hoje.