Na reta final das convenções, Capitão Wagner não descarta chapa pura com vice do União Brasil

A poucos dias da convenção partidária, o presidente estadual do União Brasil e pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner, ainda não fechou o nome que vai compor sua chapa na posição de pré-candidato(a) a vice-prefeito (a). Segundo o dirigente, as conversas ocorrem com dois partidos, os quais preferiu não adiantar quem seriam. Por outro lado, Wagner não descarta a indicação de um(a) correligionário(a) – que pode sair do grupo de trabalho do seu plano de governo, em desenvolvimento.

"A gente está conversando com dois outros partidos que também podem apresentar, então a gente pode ter uma boa surpresa até o sábado. O que a gente definiu até agora é que vai ser com certeza alguém diferente de mim, de outra área de atuação, que busque agregar mais à chapa majoritária. Não há definição, mas acredito que, até quarta ou quinta, essas conversas vão se estreitar", disse.

A convenção partidária do União Brasil na Capital está marcada para a manhã de sábado (3), em um colégio no Centro. É nessa data que nomes podem ser oficializados. "Roberto Pessoa (prefeito de Maracanaú) está na frente de trabalho, com a articulação do outro partido, eu estou conversando com outro partido também, mas dentro da União Brasil nós temos excelentes nomes, pessoas – repito, diferentes de mim – que agregam muita coisa à chapa", completou.

PL na chapa?

Há meses tem se especulado uma aliança entre pré-candidaturas de direita em Fortaleza, mais especificamente as do União Brasil, do PL e do Novo. O cenário de junção dos dois primeiros partidos na investida eleitoral tem se mostrado mais palpável por envolver mais esforços nas direções nacionais, mas também o mais desafiador.

Hoje, o PL conta com a pré-candidatura do deputado federal André Fernandes, mas da parte do parlamentar existe resistência em abrir mão da dianteira na chapa. "A única possibilidade do PL aceitar aliança é tratando sobre 2026. O PL está disposto a apoiar um candidato a senador do União, se o União aceitar indicar nossa vice agora em 2024. Tirando isso, zero possibilidade de aliança", comentou Fernandes ainda em junho ao PontoPoder.