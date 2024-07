Indicação de Danilo Forte à coordenação de campanha dá sinais sobre campanha de Capitão Wagner

A escolha do deputado federal Danilo Forte como coordenador da campanha de Capitão Wagner à Prefeitura de Fortaleza dá duas sinalizações sobre as estratégias políticas do União Brasil para o pleito na Capital.

A primeira é que, até o momento, o partido está fechado em torno de si mesmo para a disputa. Já a segunda, mostra um interesse de Wagner em ampliar as articulações na reta final, quando já parece improvável um acordo no campo da direita.