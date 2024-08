Capitão Wagner diz que Fortaleza 'cansou de votar em candidatos indicados pelos poderosos'

Na terceira disputa pela Prefeitura de Fortaleza, o ex-deputado Capitão Wagner (União) acredita que o desempenho no pleito geral de 2022 lhe fortaleceu para a nova empreitada e que o eleitorado da Capital se cansou de "votar em candidatos indicados pelos poderosos". A declaração foi dada durante coletiva de imprensa neste sábado (3), ocasião em que a sua candidatura ao Executivo foi oficializada ao lado de Edilene Pessoa (União Brasil), como postulante a vice-prefeita.

"(Nas eleições de 2022 no Ceará) a cidade de Fortaleza deu um não muito forte ao ‘poste’ e ao apadrinhamento. Sinal disso é que a gente ganhou a eleição para governador em Fortaleza. Infelizmente, perdemos no Interior. Fortaleza se cansou de votar em candidatos indicados pelos poderosos", disse Wagner, quando questionado sobre a diferença entre os pleitos eleitorais.

Na última disputa, ele recebeu 41,51% dos votos na Capital, mas o desempenho não se manteve na apuração geral. Em todo o Estado, ele ficou em segundo lugar, com 31,72% dos votos, perdendo para Elmano de Freitas (PT), com 54,02%. Em Fortaleza, Elmano recebeu 37,62% dos votos.

"Quando a gente vê, por exemplo, o Governo do Estado se unir com uma série de partidos e atropelar uma candidatura legítima como a da Luizianne Lins (PT) ou do Célio Studart (PSD), acho que eles estão esquecendo de combinar com o povo. Quando os políticos ficam muito felizes, quem sofre é o povo, e eu tenho plena convicção que a nossa candidatura é a que tem a maior presença do povo", completou.

Ele se referiu à disputa interna no PT pela definição do seu representante nas urnas. Inicialmente com cinco pré-candidatos, o partido realizou eleição com seus filiados e decidiu lançar o deputado estadual Evandro Leitão à corrida pela Prefeitura. Já na indicação da vaga de vice, o PSD ganhou a melhor e indicou a deputada estadual Gabriella Aguiar. A aliança na chapa majoritária dizimou as chances de o partido liderado por Domingos Filho ter candidatura própria na Capital, representado pelo deputado federal Célio Studart.

Candidata a vice-prefeita

No evento deste sábado, o União Brasil também anunciou a nutricionista Edilene Pessoa como candidata a vice-prefeita. Ela foi eleita conselheira tutelar da Capital no ano passado, mas se desincompatibilizou do cargo para disputar as eleições. Sua principal bandeira é a de defesa da infância e da juventude.

"Ela não foi escolhida só por ser mulher, só por questão de gênero porque eu não faria isso jamais. É uma profissional de saúde que é nutricionista, que tem como principal bandeira a defesa da infância e da juventude", disse Capitão Wagner.