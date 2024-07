PDT oficializa candidatura de José Sarto à reeleição em Fortaleza

O PDT oficializa, neste domingo (28), a candidatura do atual prefeito de Fortaleza, José Sarto, à reeleição. A legenda comanda o Executivo da Capital desde a gestão de Roberto Cláudio.

A cerimônia que oficializa o nome do pedetista na disputa eleitoral está marcada para começar às 9 horas no Colégio Farias Brito, na rua Senador Pompeu, 2607, no bairro Benfica. Até o momento, o PDT não indicou quem estará na vaga de vice-prefeito da chapa.

Em convenção, nesse sábado, o PSD indicou a deputada estadual Gabriella Aguiar para ocupar o posto de vice na chapa petista. No entanto, Luisa Cela, do PSB, também é cotada.

Lideranças pedetistas como o ex-ministro Ciro Gomes, o ex-prefeito Roberto Cláudio e o deputado federal André Figueiredo estarão no evento.

Apesar da derrota ainda no primeiro turno para o PT nas eleições de 2022, os pedetistas apostam todas as fichas na manutenção do comando da Capital.

Com mais de três décadas de vida pública, Sarto sempre foi apontado como um político de "bastidor", especialmente pelo seu trânsito no Legislativo, onde foi vereador de Fortaleza e deputado estadual, comandando as duas Casas.

O primeiro mandato dele no legislativo municipal foi em 1988. No mandato seguinte, foi reeleito vereador da Capital e escolhido para presidir a Câmara.

No entanto, a trajetória política dele é mais extensa no legislativo estadual. Foram sete mandatos como deputado estadual — no último deles, foi escolhido presidente da Casa. Sarto também foi líder do Governo Cid Gomes e vice-líder do Governo Camilo Santana.

Para a Prefeitura de Fortaleza, o pedetista derrotou Capitão Wagner (à época, no Pros) no segundo turno. Sarto recebeu 668,6 mil votos, representando 51,69% do total de votos válidos. Já Wagner acumulou 624,8 mil, tendo 48,31% do eleitorado.

No comando do Executivo da Capital, o político enfrentou desafios inéditos, um deles foi o fim da aliança entre PT e PDT no Estado — aprofundando o distanciamento que já existia entre as duas siglas na Capital.