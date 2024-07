Élcio Batista é confirmado candidato a vice na chapa de Sarto: 'existe um projeto'

Eleitos prefeito e vice-prefeito em 2020, José Sarto (PDT) e Élcio Batista (PSDB) irão reeditar a parceria na disputa pela reeleição neste ano. O tucano foi confirmado oficialmente, neste domingo (28), como a dupla de chapa do pedetista. O anúncio ocorreu durante a convenção do PDT.

Inicialmente, em entrevista à imprensa, Sarto disse que a indicação para a vaga ainda estava sendo discutida. Em seguida, questionado sobre o que faltava para a definição, ele anunciou o nome de Élcio.

"Não falta nada, depois de idas e vindas — e vocês sabem colocar o candidato em situações inesperadas —, dentro dos partidos que compõem esse arco de aliança, o PSDB e o Cidadania têm sido parceiros de todas as horas (...) Então, coube ao PSDB a indicação do nome do vice, e a indicação foi feita com o nome do Élcio, para o meu prazer", informou.

Élcio Batista

Segundo o tucano, as ações da gestão nos últimos três anos devem garantir a recondução da dupla ao comando da Capital.

"Temos muita energia para trabalhar nessa campanha, muito o que mostrar, mostrar o quanto a cidade está mudando, e temos um projeto. As pessoas vão entender que existe um projeto, que está dando certo, que não pode parar, e que estamos construindo e aperfeiçoando ainda mais esse projeto para o futuro" Élcio Batista (PSDB) Vice-prefeito de Fortaleza e candidato à reeleição

Élcio aproveitou para criticar os adversários na disputa.

"O que a gente tem visto é que os que estão aí não têm projeto, o projeto deles é tomar o poder pelo poder. Quem está aqui tem responsabilidade, tem compromisso, tem ética, está preocupado em fazer, que é o que a gente vem fazendo nos últimos 12 anos", disse.