Em convenção do PDT, Roberto Cláudio ataca adversários de Sarto: 'trairagem' e 'lacração'

O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), aproveitou a convenção de lançamento do prefeito José Sarto (PDT) à reeleição, na manhã deste domingo (28), para criticar adversários na disputa eleitoral de outubro.

Sem citar nomes, o pedetista disse que vai enfrentar uma turma que "tem marcado sua trajetória pela trairagem".

"E olha não é a trairagem com os políticos e a política porque essa o povo não tá muito preocupado não. É uma trairagem com o povo de prometer, de fazer o marketing bonito, de criar frases de efeito e depois se lixar pra violência, pro descaso da saúde e pro dia a dia da agenda do povo", discursou.

Roberto Cláudio participou da convenção do PDT ao lado do ex-ministro Ciro Gomes, do vice-prefeito Élcio Batista (PSDB), do presidente nacional interino do PDT, André Figueiredo, e demais aliados.

'Demagogia'

O presidente do PDT Fortaleza declarou ainda que os adversários que enfrentarão na campanha eleitoral da Capital adotam discursos "demagógicos" enquanto outros estão em busca de "poder".

"A gente tem que cuidar porque essa turma só está atrás de mais poder, e tem outras candidaturas também marcadas pela demagogia, pela superficialidade, por um tipo de lacração descomprometida com a vida do povo", afirmou.