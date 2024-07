Sarto se lança candidato à reeleição e projeta confrontos: prefeitura 'não é lugar de covardes'

Atual prefeito de Fortaleza e oficializado como candidato à reeleição neste domingo (28), José Sarto (PDT) já mirou nos principais adversários na campanha deste ano. Em seu discurso, o pedetista atacou os pré-candidatos do PT, Evandro Leitão, do União Brasil, Capitão Wagner, e do PL, André Fernandes. Sarto ainda fez um balanço dos seus quatro anos à frente da Prefeitura da Capital e se emocionou ao falar da família.

Já na reta final de seu discurso, o prefeito ponderou que a população precisa “cobrar aquilo que é responsabilidade do governo do PT”. Ele avaliou que o Estado enfrenta, atualmente, “um colapso na segurança pública”. “Os homicídios explodiram, as chacinas se repetem, as facções criminosas aterrorizam as famílias e a população, isso é inaceitável”, disse.

Em seguida, acusou o pré-candidato do PT, Evandro Leitão, de “sabotar a CPI do Narcotráfico alegando ter medo”. “Hoje, se nega a entregar o vídeo da sessão que testemunhou sua covardia”, disse. O pedetista se referia à articulação dos parlamentares da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) para implementar, em 2018, uma investigação sobre o narcotráfico no Estado. À época, Evandro era líder do Governo na Casa.

“O gabinete do prefeito não é lugar de covarde, o gabinete do prefeito exige posição, o gabinete do prefeito não tolera omissão, subserviência, e como esse governo do PT não é capaz de cuidar do Ceará, jamais será capaz de cuidar de Fortaleza” José Sarto (PDT) Prefeito de Fortaleza e candidato à reeleição

Adversários

Sarto ainda pediu que a população esteja em alerta contra “oportunistas e extremistas que assolam” a cidade. “O Capitão do motins, pelo visto, não se cansa de perder eleição e está indo para mais uma. Agora, ele somou ao seu currículo de desordem uma passagem desastrosa pela Secretaria da Saúde de Maracanaú. E, ao seu lado, desponta também mais um filho de Bolsonaro, dessa vez é um extremista que demonstra em seu vídeo que conhece mais a anatomia humana que os bairros de Fortaleza”, completou.

Na série de críticas aos adversários, o pedetista fez referência à atuação de Capitão Wagner nos motins das forças de Segurança Pública Estadual. Opositores apontam o pré-candidato do União Brasil como liderança ou um dos principais influenciadores dos atos de insubordinação dos agentes. Já sobre André Fernandes, um dos principais aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Ceará, Sarto fez referência a vídeos humorísticos do político.

“Fortaleza vai dizer não à desordem, vai dizer não ao extremismo, vai dizer não à incompetência e à covardia, vivemos numa cidade que graças ao seu talento, à força do seu povo, nunca se rendeu às dificuldades” José Sarto (PDT) Prefeito de Fortaleza e candidato à reeleição

Gestão

Sarto também fez um balanço dos três anos e sete meses à frente da Prefeitura de Fortaleza. Ele ressaltou que a Capital é a maior economia do Nordeste e uma potência turística e educacional.

“Enfrentamos uma catástrofe sem precedentes na vida brasileira e mundial, a pandemia da Covid-19, arregaçamos as mangas, reabrimos as escolas e ainda tivemos que arrumar as contas da prefeitura, que foram abaladas pela pandemia, que além de ceifar vidas, destruiu nossa economia (...) Mas, juntos, vencemos esses desafios”, reforçou.

Ele ainda listou a implementação do passe livre estudantil, a entrega de dez escolas de tempo integral, 33, Centros de Educação Infantil (CEIs), reformas em todos os postos de saúde, a construção de 18 novos postos, além de dois hospitais.

As assessorias de imprensa de Evandro Leitão, Capitão Wagner e André Fernandes foram procuradas por volta de 12h50 deste domingo (28). O PontoPoder aguarda o retorno para atualização da matéria.