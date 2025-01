Turismo cearense deve movimentar mais de R$ 427,5 milhões em 2025 com Ceará e Fortaleza na Série A do Brasileirão

O bom desempenho do futebol cearense, atualmente considerado a principal vitrine do Nordeste pelas campanhas do Ceará e de Fortaleza, também traz impacto direto para os cofres públicos estaduais.

Estimativas da Secretaria do Turismo do Estado (Setur) feitas a pedido do Diário do Nordeste apontam que o território cearense pode ter uma injeção de mais de R$ 400 milhões na economia somente com os jogos do Alvinegro e do Tricolor na Série A do Campeonato Brasileiro.

A presença de Ceará e Fortaleza na primeira divisão do futebol nacional se tornou habitual nos últimos anos. O Vozão chegou a ficar cinco anos consecutivos na elite (2018–2022), e após dois anos na Série B, retorna à competição em 2025. O Leão, por sua vez, vai para a sétima temporada seguida na Série A — um recorde dentre os nordestinos.

Na Série A, ambos os times, independentemente de outros resultados, vão disputar 38 jogos, sendo 19 'em casa' (como mandantes, atuando em território cearense) e 19 'fora' (como visitantes). Ao todo, serão 38 partidas realizadas no Estado, sendo metade com mando do Ceará e metade com mando do Fortaleza. O principal palco dos confrontos será a Arena Castelão.

Dados disponibilizados no site da Secretaria do Esporte do Estado (Sesporte) afirmam que a capacidade atual da Arena Castelão é 60.326 torcedores, número que varia conforme a temporada. Após a reforma para a Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil e na qual a capital cearense foi uma das sedes, o estádio podia receber 63.903 pessoas nas arquibancadas.

Os 38 jogos a serem realizados não consideram outras competições. Além da Série A do Brasileirão, Ceará e Fortaleza vão disputar Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

Pelo desempenho em 2024, quando fez a melhor campanha de uma equipe do Nordeste na Série A do Campeonato Brasileiro, somando 68 pontos e chegando na 4ª posição, o Tricolor do Pici entra na terceira fase da Copa do Brasil e vai disputar a Taça Libertadores da América, principal competição do continente.

Presença turística massiva ao longo do ano

A edição 2025 da Série A do Campeonato Brasileiro está prevista para começar em 29 de março e vai se estender até 21 de dezembro. O calendário está estendido em virtude da primeira edição do Mundial de Clubes, a ser realizado entre junho e julho nos Estados Unidos. Nesse período, a competição nacional ficará paralisada.

Segundo a Setur, são analisados três cenários para jogos de Ceará e Fortaleza na Série A. Essa estimativa é feita com base no público médio que virá para a capital cearense para assistir aos jogos.

Veja as tabelas:

Legenda: Fortaleza e Ceará estão entre as maiores torcidas do Brasil Foto: Thiago Gadelha

Em 2024, o Fortaleza teve média de público de 31.125 torcedores nos 19 jogos da Série A do Brasileirão, de acordo com dados da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Ceará, na Série B, levou, em média, 28.150 pessoas para as arquibancadas nas 19 partidas.

Com o acesso do Vozão, a expectativa é de jogos ainda mais cheios em 2025. Isso porque, além da alta presença de torcedores dos dois times cearenses nas arquibancadas, pessoas que torcem para outras equipes também comparecem ao estádio para acompanhar o elenco visitante.

No melhor dos cenários, a Setur estima que a arrecadação turística com a vinda de turistas para a Capital para jogos em que Ceará ou Fortaleza forem mandantes seja de R$ 427,5 milhões

Isso considera públicos com grandes ocupações em jogos contra times das regiões Sul e Sudeste do Brasil, tais como Corinthians, Flamengo, Palmeiras e Vasco. Essas equipes estão entre as maiores torcidas do País, com torcedores espalhados em diversos estados, como o Ceará e demais do Nordeste brasileiro.

Como esses times virão pelo menos duas vezes para o Estado ao longo de 2025, a expectativa da Setur é de incremento no número de torcedores e, consequentemente, de turistas de curta estadia, que vêm à Capital para os jogos e voltam na sequência.

"A presença dessas equipes na elite do futebol nacional prospecta a geração de ganhos expressivos para a economia local, especialmente nos setores de hotelaria, transporte, alimentação e comércio, além da movimentação nos dias de jogos, que beneficia diretamente pequenos empreendedores e trabalhadores da economia criativa, como vendedores ambulantes e artesãos, reforçando o papel do futebol como um catalisador econômico e ampliando a visibilidade de Fortaleza como destino de turismo esportivo", destaca a professora Susana Dantas, chefe do Departamento de Turismo, Hospitalidade e Lazer do Instituto Federal do Ceará (IFCE).

Legenda: Flamengo tem presença massiva de torcedores em jogos na Arena Castelão Foto: Thiago Gadelha

Castelão pode receber mais de 2 milhões de torcedores em 2025

Um dos estádios mais utilizados para jogos oficiais do Brasil, a Arena Castelão frequentemente bate recorde de ocupação. Em 2024, conforme dados da Sesporte, o equipamento recebeu 1,86 milhão de torcedores, alta de 13% na comparação com o ano anterior.

No ano passado, porém, além de o Ceará estar na Série B do Brasileirão e ter sido eliminado ainda na terceira fase da Copa do Brasil, o Fortaleza — que também caiu na mesma fase da copa nacional — parou nas quartas de final da Copa Sul-Americana.

No pior dos cenários, os dois times disputarão, juntos, 109 jogos em 2025. Nem todos serão disputados no Castelão, a exemplo das partidas iniciais do Campeonato Cearense, que serão realizadas no estádio Presidente Vargas (PV). Conforme a Setur, para esse ano, a expectativa é de "grandes públicos".

Legenda: O primeiro Clássico-Rei da temporada terá a presença das torcidas de Ceará e Fortaleza Foto: JL Rosa/SVM | Thiago Gadelha/SVM

Em caso de sucesso em todas as competições, Leão e Vozão podem somar 151 partidas ao longo deste ano, com a maioria sendo disputada no Castelão. Para Susana Dantas, somente a Série A do Brasileirão, pela alta visibilidade, terá força para incrementar o turismo da Capital consideravelmente.

Fortaleza terá um calendário esportivo robusto, abrindo espaço para o desenvolvimento de estratégias turísticas específicas. Parcerias com operadoras de turismo e a criação de pacotes que combinem jogos e atrativos locais são ferramentas para potencializar os resultados. Além disso, confrontos com grandes clubes nacionais, como Flamengo, Corinthians e Palmeiras, devem atrair torcedores de outras regiões, principalmente de estados vizinhos, aumentando a ocupação hoteleira e movimentando a economia local. Susana Dantas Chefe do Departamento de Turismo, Hospitalidade e Lazer do IFCE

Ceará e Fortaleza valorizam presença na Série A do Brasileirão

A presença dos dois principais clubes da Capital na elite do futebol nacional era um evento incomum até 2019. Tanto o Alvinegro de Porangabuçu quanto o Leão do Pici já participaram de 26 temporadas da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e neste ano vão para a 27ª com perspectiva de visibilidade das equipes e da própria cidade.

O CEO do Ceará Sporting Club, Danilo Bittencourt, valoriza o retorno do clube à elite do Brasileirão após um curto período na Série B, e pretende em 2025 chegar próximo da marca de 1 milhão de torcedores em jogos nos quais o Vozão for mandante.

Legenda: Ceará colocou 63.908 torcedores na Arena Castelão no jogo contra o América-MG, maior público do estádio desde a reinauguração, em 2013 Foto: Kid Júnior

"O clube criou uma base sólida financeira para sustentar o Ceará como uma das maiores forças do futebol brasileiro, em especial como uma liderança regional. Em 2024, atingimos aproximadamente 700 mil torcedores nos jogos em casa, projetamos para 2025 um crescimento de 40% de torcedores no estádio, em especial comparando com os anos de Série A sem pandemia", planeja o dirigente alvinegro.

Entre 2020 e 2021, tanto Ceará e Fortaleza estavam na Série A, mas a arrecadação turística e esportiva foi bastante inferior no comparativo com outros anos em virtude de jogos com portões fechados e com capacidade reduzida devido à Covid-19.

Sérgio Portela, integrante da equipe de operação de jogo e MatchDay do Fortaleza Esporte Clube, exalta as cifras arrecadadas pelo time em 2024. Em termos de receita bruta, somente com bilheteria na Série A do Brasileirão, a equipe angariou R$ 21,36 milhões, e a meta é aumentar o resultado para cerca de R$ 25 milhões neste ano.

"De acordo com pesquisas, o turismo esportivo e musical está crescendo a taxas sem precedentes. Estima-se que, até 2032, represente uma indústria de US$ 1,5 trilhão (cerca de R$ 9,16 trilhão na cotação atual). Nesse nicho, o futebol ainda é a modalidade que mais atrai visitantes. Entendemos que os jogos do Fortaleza são uma grande atração na cidade, e com a crescente ascensão do time dentro de campo, acabamos recebendo muitos turistas de outros municípios e estados", declara o gestor tricolor.

Em 2024, os dois clubes bateram recordes. Enquanto o Ceará teve o maior público da história da Arena Castelão (63.908 torcedores na vitória sobre o América-MG na penúltima rodada da Série B), o Fortaleza conquistou a maior arrecadação com bilheteria: R$ 3,03 milhões (no empate contra o Flamengo pela 35ª rodada da Série A).

Legenda: Torcida do Fortaleza na Arena Castelão. Foto: Kid Junior/SVM

Turismo 'efêmero': clubes estudam estratégias para alavancar receitas com presença na Série A

A Setur coloca como tempo médio de presença na Capital dois dias para turistas que vêm para jogos. A curta estadia é explicada: os jogos acontecem em períodos não necessariamente relacionados de alta estação, mas incrementam os números de turismo na região.

Danilo Bittencourt destaca que o Ceará tem atraído torcedores principalmente do Interior e outras regiões para a capital cearense em busca de novos públicos: "O clube tem explorado a modalidade de trazer público torcedor do clube fora da Capital, buscando expansão da marca através dos consulados".

O Fortaleza, por sua vez, reforça o projeto Leão do Interior, onde estreita relações com torcedores do clube que estão em municípios de outras cidades, bem como os consulados presentes em demais estados. Vale lembrar que o Tricolor tem presença importante na região Norte do País.

"Elementos do clube como troféus, mascotes, líderes de torcida e lendas do clube são levados às embaixadas do Fortaleza espalhadas pelo Estado. Outras iniciativas que visam reforçar o status de atração turística do clube são do Tour Pelo Pici, que promove uma visita guiada na sede administrativa do Estádio Alcides Santos, e também da visita a Sala de Troféus, ambos passando por reformulações internas com expectativa de abertura ao público", frisa Sérgio Portela.

Do ponto de vista turístico, o Ceará acredita que existe uma evidência maior com os dois principais clubes do Estado da Série A, mas por enquanto não existe nenhuma ação pensada em conjunto com o Fortaleza e com os órgãos públicos municipais e estaduais para alavancar a vinda de visitantes para as partidas. O Alvinegro está mirando "novas experiências durante os jogos e inovações tecnológicas para surpreender os torcedores".

Legenda: Arena Castelão. Foto: Thiago Gadelha/SVM

O gestor do Fortaleza aponta que "a presença dos dois times na elite do futebol brasileiro não só aumenta a visibilidade da cidade, mas também cria um ambiente propício para o crescimento econômico e turístico, fortalecendo a identidade e a cultura local", e que ações do próprio Leão devem ser desempenhadas ao longo de 2025 para atrair visitantes.

"Um projeto que receberá muita atenção pelo clube são os pacotes de ingressos para grupos de turistas. O Laion Lounge lançado no último jogo da temporada 2024 tem tudo para ser ainda mais sucesso nesse ano. A festa começa três horas antes da partida, com um setor exclusivo, música ao vivo e open bar. Por fim, o clube deve apresentar espaços temáticos para o público infantil ainda nessa temporada", define Sérgio Portela.

A professora Susana Dantas arremata a questão ressaltando a importância regional e nacional da capital cearense, atualmente a quarta maior do País e a maior do Nordeste. Com os bons desempenhos dos dois times locais, a perspectiva é atrair ainda mais públicos e fomentar o turismo municipal e estadual.

"Para otimizar esse potencial, campanhas promocionais e uma maior divulgação dos jogos e dos atrativos da cidade são essenciais. Assim, a presença dos dois times na Série A em 2025 pode consolidar Fortaleza como um polo de turismo esportivo e contribuir significativamente para a diversificação e o crescimento sustentável do setor turístico no Ceará", finaliza.

