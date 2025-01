IA, investimentos e tendências: profissionais do mercado projetam expectativas para 2025

2025 já começou e a expectativa por um bom novo ano chegou nas agências cearenses de publicidade. Em conversa com a coluna, gestores de empresas locais refletem sobre perspectivas de oportunidades, o crescimento do uso de IA no mercado e segmentos que devem se destacar nos próximos meses.

Eliziane Alencar - CEO da Advance

“A IA ganhou tração em 2024 e se multiplicou em muitas soluções para apoiar o marketing em praticamente todos os desafios da área. Para 2025, a IA tende a escalar com muita velocidade a partir dos aprendizados de máquina de 2024 e vamos conhecer possibilidades que ainda nem conseguimos prever. Quando falamos de marketing, há ferramentas desde macro análises internas do negócio, para os times de marketing gerenciarem melhor estratégias de produtos, categorias, precificação, distribuição. Quando entramos no universo específico da publicidade, há muitas soluções para gerar insights de estratégias de campanha e redação.”

Thiago Façanha - CEO da Mulato Comunicação

“Sem dúvida alguma, eu acho que um serviço que vai aumentar para a agência chama-se edição de vídeos, porque o digital não para de crescer, não para de evoluir. (...) Se você for analisar o digital hoje, basicamente é vídeo, e vídeo tem que ter quem capte e quem edite, então acho que vai ter uma demanda maior para creators de conteúdo, não digitais influencers, mas creators da própria agência ou das próprias marcas. Creators, videomakers e editores. Então, acho que os creators de conteúdo digital vão ser uma explosão para 2025.”

Ana Celina Irulegui Bueno - Sócia Fundadora da Acesso e Develop Live e Diretora do Sinapro-CE e da Fenapro

“Em se falando de grande porte, o agro vem se mostrando como um segmento que tende a ser o que um dia já foi o varejo. Por outro lado, também vejo médias empresas que surgem de startups com um grande volume de demanda e um pensamento já consistente do ponto de vista de marketing. Acho que é hora de olharmos para as pequenas e médias empresas e adotar modelos de entrega que apoiem o crescimento real de quem hoje é fundamental no cenário econômico nacional.”

Giacomo Brayner - Diretor Criativo da Bando Propaganda

“Educação, saúde, varejo e mercado imobiliário são alguns dos motores do mercado publicitário local. Eu acredito na expansão desses setores e na consolidação de outros muitos setores que fazem o Ceará ser a maior economia do Nordeste. E como dizemos na publicidade, não basta ser ou fazer parte, é preciso também parecer. Por esse motivo, os investimentos em comunicação são essenciais na construção da imagem das empresas locais.”

Ivana Pimentel - Diretora comercial da Max Propaganda

“A Inteligência Artificial, assim como outras plataformas que têm evoluído cada vez mais, integram um movimento que temos visto crescer no decorrer dos anos. São ferramentas que atendem a um mercado que está cada vez mais automatizado, digital e personalizado. O público consumidor está sempre se transformando e o mercado acompanha essas mudanças para atender suas novas necessidades e padrões de consumo. Na publicidade e propaganda não é diferente: buscamos os melhores meios para falar com esses públicos de forma eficaz, mantendo sempre ética e cautela com as consequências negativas que essas ferramentas podem propiciar.”

Bob Santos - Diretor da SG Propag

“No nosso país é complicado fazer qualquer projeção diante do cenário que os políticos nos apresentam, mas uma breve análise para o mercado cearense é possível projetar crescimento em alguns setores específicos, com a consequente demanda por mais serviços das agências de publicidade, como o Turismo e Cultura, eventos e mercado imobiliário. Acredito que as agências que estiverem atentas ao ambiente tecnológico em transformação e novas demandas do consumidor estarão bem posicionadas para crescer e se destacar.”