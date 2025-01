Cera de carnaúba perto dos US$ 100 milhões em exportação

Um produto da agricultura que hoje cresce na região semiárida do Ceará e ao qual a população e a mídia conferem pouco ou quase nenhuma importância é a carnaúba. Pois saibam – e esta é uma informação em primeira mão – que, “neste ano ou, no mais tardar, em 2026, a exportação da carnaúba produzida no Ceará gerará uma receita de US$ 100 milhões”.

Quem o diz, com um sorriso de orelha a orelha, é Amílcar Silveira, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), que revela o detalhe de que o incremento dessa atividade carnaubeira terá a parceria de sua entidade com o governo do Estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE), a cuja frente está agora alguém que é diretamente ligado ao agro, o ex-vice-governador Domingos Filho, presidente do PSD cearense.

Segunda-feira passada, 13, o novo titular da SDE surpreendeu as lideranças da agropecuária e fez uma inesperada visita à Faec, onde conversou com seu presidente e seus diretores sob o testemunho entusiasmado dos presidentes de vários sindicatos rurais, dos quais ouviu dissertações sobre os diferentes setores da economia rural do estado.

O secretário Domingos Filho ficou feliz com as informações que colheu, a maioria das quais já era do seu conhecimento, e mostrou encantamento com as excelentes perspectivas do cultivo da carnaúba, uma árvore de que tudo se aproveita. De acordo com o Google, a palha é utilizada como fibra, e com o pó retirado da cobertura térmica das plantas são produzidos óleos medicinais e vernizes. O caule esconde uma cera utilizada na indústria farmacêutica e de cosméticos. Os frutos que se formam em cachos são comestíveis.

Pois é essa dávida espontânea que o Ceará e parte do Nordeste recebem da misericórdia de Deus que passa a merecer atenção especial da Faec e do governo estadual. Reparem nestes números: de janeiro a setembro do ano passado de 2024, as exportações alcançaram US$ 62 milhões, “mas neste ano de 2025 ou até o primeiro trimestre de 2026 alcançaremos a meta de exportação de US$ 100 milhões em cera de carúba”, disse Amílcar Silveira ao atento Domingos Filho durante a reunião de segunda-feira passada.

O secretário da SDE ouviu, com o cenho franzido, as informações acerca dos perímetros irrigados do Ceará, que são administrados pelo Dnocs. Amílcar Silveira trabalha no sentido de que a gestão de, pelo menos, dois desses perímetros – o Baixo Acaraú e o Varjota – se transfira para a iniciativa privada. Sob coordenação da Faec, esses dois projetos seriam reformulados, com foco em produtos de alto valor agregado voltados para a exportação, o que gerará mais empregos, mais renda para os produtores e mais divisas para o Ceará.

Sobre este assunto, o comando da Faec expõe seus objetivos:

“Queremos fazer do Baixo Acaraú e do Varjota dois projetos modelo de irrigação para o Ceará e para o Brasil, e para isto é vital ter a participação do governo do Estado”, disse Amílcar Silveira ao secretário Domingos Filho, que gostou da ideia e prometeu tratar dela com o governador Elmano de Freitas tão logo este retorne de sua viagem a Holanda.

O presidente da Faec também tratou com o titular da SDE da próxima Pecnordeste, que se realizará nos dias 5, 6 e 7 do próximo mês de junho, no Centro de Eventos do Ceará. Disse-lhe que 98% dos espaços do que já é a maior feira da agropecuária da região nordestina já foram comercializados com empresas nacionais e estrangeiras e com entidades e instituições públicas e privadas deste e de outros estados do país.

Domingos Filho, um dos idealizadores da maior feira regional da caprinoculturacearense – o Fest Berro – que se realiza, anualmente, no mês de novembro na cidade de Tauá, declarou-se impressionado com o crescimento que, em apenas dois anos, ganhou a Pecnordeste e creditou esse incremento à união dos produitores rurais, ao apoio da Fiec, do Sebrae, do governo do Ceará, do BNB e, também, do ministério da Agricultura.

“Vamos continuar trabalhando juntos, mantendo a parceria que a SDE tem com o setor produtivo do agro e que foi construída pelo meu antecessor, deputado Salmito Filho. E para isto tenho o apoio do governador Elmano de Freitas”, foi a promessa que fez o secretário Domingos Filho sob aplausos dos líderes Faec.

Ontem, 14, o secretário Domingos Filho visitou a Federação das Indústrias (Fiec), reunindo-se com seu presiente, Ricardo Cavalcante, que lhe mostrou o Observatório da Indústria.