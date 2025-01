Marquise Ambiental: Ceará leva gás de aterro à rede de distribuição

Novidade! O Ceará destaca-se na sustentabilidade com um modelo inovador de gestão de resíduos sólidos: é o estado pioneiro que utiliza tecnologia inovadora que canaliza o gás gerado em aterros sanitários diretamente para a rede de distribuição.

Essa tecnologia avançada já supre 15% do gás distribuído pela Companhia de Gás do Ceará (Cegás), consolidando o Aterro Sanitário Metropolitano, sede da GNR Fortaleza — uma parceria da Marquise Ambiental com a MDC Energia — como referência em economia circular. GNR é a abreviatura de Gás Natural Renovável.

Inaugurada em 2018, a GNR Fortaleza capta e trata o biogás produzido no aterro -- localizado na geografia do município de Caucaia -- que recebe resíduos sólidos da Região Metropolitana de Fortaleza.

A usina purifica o biogás para produzir biometano, transformando um passivo ambiental em um ativo energético de alto valor agregado e com menor pegada de carbono.

Com capacidade atual para produzir 100 mil m³ de biometano por dia, a planta planeja expandir a produção para 108 mil m³ diários, o que permitirá abastecer com Gás Natural Veicular (GNV) mais de 10 mil automóveis por dia.

Em seu processo produtivo, a GNR Fortaleza tem a maior nota de eficiência energético-ambiental no programa RenovaBio, destacando-se como referência nacional na produção de biocombustíveis sustentáveis

“Nossos aterros sanitários evoluíram para centros de tratamento inteligentes, capazes de transformar resíduos em biometano de forma eficiente e sustentável. A GNR Fortaleza exemplifica como a tecnologia e o compromisso com a sustentabilidade podem converter desafios ambientais em soluções energéticas limpas, beneficiando tanto o meio ambiente quanto a sociedade”, afirma Hugo Nery, diretor-presidente da Marquise Ambiental.

Além disso, a Marquise Ambiental anunciou recentemente um investimento de aproximadamente R$ 400 milhões em cinco novas usinas de biometano nos próximos três anos, expandindo sua atuação para municípios como Manaus (AM), Osasco (SP), Natal (RN), Porto Velho (RO) e Aquiraz e Eusébio (CE).

A GNR Fortaleza também é pioneira na injeção de biometano diretamente na rede de distribuição da CEGÁS, sendo a única planta no país autorizada pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) para essa operação.